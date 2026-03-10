B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Soțul artistei a povestit cum i-a găsit pe cei doi: „Vreau să știu, să fie sinceră”

Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Soțul artistei a povestit cum i-a găsit pe cei doi: „Vreau să știu, să fie sinceră”

Ana Maria
10 mart. 2026, 14:34
Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Soțul artistei a povestit cum i-a găsit pe cei doi: Vreau să știu, să fie sinceră
Foto: captura video Kanal D
Cuprins
  1. Cum a ajuns Liviu Vârciu în centrul unei discuții amuzante
  2. Ce explicație a dat Andreea Bănică
  3. De ce spune artista că răspunsul complet va veni peste ani

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Relația lor a început cu mulți ani în urmă, într-o perioadă în care amândoi își construiau carierele și locuiau într-o garsonieră modestă din București.

În prezent, au o familie frumoasă și doi copii, însă începuturile nu au fost deloc luxoase. În acea perioadă, în viața lor apărea frecvent și Liviu Vârciu, pe atunci membru al trupei L.A., care venea în Capitală pentru proiectele muzicale.

Recent, artista a rememorat un episod savuros într-un podcast, iar discuția a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

Cum a ajuns Liviu Vârciu în centrul unei discuții amuzante

Momentul a fost povestit într-un episod al podcastului realizat de Jorge. În timpul discuției, Lucian Mitrea a intervenit telefonic și i-a lansat o provocare gazdei. Mai exact, să o întrebe pe Andreea Bănică despre o situație din tinerețea lor.

Întrebarea a provocat râsete, dar și multă curiozitate.

Vreau să o descoși un pic. Când plecam eu la facultate, de ce îl lăsam pe Liviu Vârciu pe jos și când mă întorceam de la facultate era în pat cu ea? Vreau să știu, să fie sinceră, dacă… na, a luat-o în brațe măcar”, a întrebat soțul Andreei Bănică.

@jorgeofficial.ro Ce legătura a fost între Andreea Bănică și Liviu Vârciu? Povestea integrală pe canalul meu 🙌🏼 #jorgeofficial #fy #fyp #andreeabanica #liviuvarciu ♬ original sound – Jorge Official

Replica a surprins audiența și l-a lăsat fără cuvinte pe moderator.

Ce explicație a dat Andreea Bănică

Artista nu s-a ferit să povestească episodul și a explicat contextul în care se întâmpla totul. La începutul carierei, atât ea, cât și Liviu Vârciu veneau des în București pentru proiecte muzicale și nu aveau întotdeauna unde să stea.

În acea perioadă, Andreea locuia într-o garsonieră împreună cu Lucian Mitrea, care era student.

Liviu trebuia să stea și el pe la București și nu avea pe unde. Ne-a găsit pe noi, doi într-o garsonieră. Lucian trebuia să meargă pe la facultate zi de zi, eu dacă eram la el rămâneam la garsonieră și îl așteptam.

Stând în garsonieră, venea și Liviu. Lucian pleca la facultate și mă lăsa în pat și Liviu se culca pe jos, îi făceam patul pe jos. Eu adormeam și la un moment dat mă trezeam cu el în pat. Dormea cu mine în pat”, a mărturisit Andreea Bănică în podcastul lui Jorge.

De ce spune artista că răspunsul complet va veni peste ani

Deși a explicat situația, Andreea Bănică a ales să păstreze o parte din mister și a glumit că soțul ei nu va afla prea curând răspunsul complet.

Artista a spus, în glumă, că Lucian Mitrea va trebui să mai aștepte „încă 25 de ani” pentru a primi explicația finală.

Momentul a devenit rapid viral pe TikTok, unde secvența din podcast a stârnit numeroase reacții din partea fanilor.

Tags:
Citește și...
Dan Negru, despre Capela Reginei Maria: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Monden
Dan Negru, despre Capela Reginei Maria: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Situație incredibilă pentru Oana Radu! Artista spune că o colegă de breaslă i-ar fi luat portofelul: „Pe camerele noastre se vede”
Monden
Situație incredibilă pentru Oana Radu! Artista spune că o colegă de breaslă i-ar fi luat portofelul: „Pe camerele noastre se vede”
Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
Monden
Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
Monden
Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Monden
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Monden
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Monden
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Monden
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba
Monden
Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Monden
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Ultima oră
16:13 - Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
16:09 - Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
16:03 - Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
16:00 - Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
15:59 - Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
15:39 - Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
15:36 - Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
15:35 - UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
15:30 - Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
15:21 - Volodimir Zelenski, încă o vizită în România. De ce vine președintele Ucrainei în București