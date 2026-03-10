Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Relația lor a început cu mulți ani în urmă, într-o perioadă în care amândoi își construiau carierele și locuiau într-o garsonieră modestă din București.

În prezent, au o familie frumoasă și doi copii, însă începuturile nu au fost deloc luxoase. În acea perioadă, în viața lor apărea frecvent și Liviu Vârciu, pe atunci membru al trupei L.A., care venea în Capitală pentru proiectele muzicale.

Recent, artista a rememorat un episod savuros într-un podcast, iar discuția a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

Cum a ajuns Liviu Vârciu în centrul unei discuții amuzante

Momentul a fost povestit într-un episod al podcastului realizat de . În timpul discuției, Lucian Mitrea a intervenit telefonic și i-a lansat o provocare gazdei. Mai exact, să o întrebe pe Andreea Bănică despre o situație din tinerețea lor.

Întrebarea a provocat râsete, dar și multă curiozitate.

„Vreau să o descoși un pic. Când plecam eu la facultate, de ce îl lăsam pe Liviu Vârciu pe jos și când mă întorceam de la facultate era în pat cu ea? Vreau să știu, să fie sinceră, dacă… na, a luat-o în brațe măcar”, a întrebat soțul Andreei Bănică.

Replica a surprins audiența și l-a lăsat fără cuvinte pe moderator.

Ce explicație a dat Andreea Bănică

Artista nu s-a ferit să povestească episodul și a explicat contextul în care se întâmpla totul. La începutul carierei, atât ea, cât și Liviu Vârciu veneau des în București pentru proiecte muzicale și nu aveau întotdeauna unde să stea.

În acea perioadă, Andreea locuia într-o garsonieră împreună cu Lucian Mitrea, care era student.

„Liviu trebuia să stea și el pe la București și nu avea pe unde. Ne-a găsit pe noi, doi într-o garsonieră. Lucian trebuia să meargă pe la facultate zi de zi, eu dacă eram la el rămâneam la garsonieră și îl așteptam.

Stând în garsonieră, venea și Liviu. Lucian pleca la facultate și mă lăsa în pat și Liviu se culca pe jos, îi făceam patul pe jos. Eu adormeam și la un moment dat mă trezeam cu el în pat. Dormea cu mine în pat”, a mărturisit Andreea Bănică în podcastul lui Jorge.

De ce spune artista că răspunsul complet va veni peste ani

Deși a explicat situația, Andreea Bănică a ales să păstreze o parte din mister și a glumit că soțul ei nu va afla prea curând răspunsul complet.

Artista a spus, în glumă, că Lucian Mitrea va trebui să mai aștepte „încă 25 de ani” pentru a primi explicația finală.

Momentul a devenit rapid viral pe , unde secvența din podcast a stârnit numeroase reacții din partea fanilor.