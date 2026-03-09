Actrița Olimpia Melinte a avut parte de o zi plină de emoție și bucurie, fiind surprinsă de cei doi copii ai săi cu ocazia zilei de .

Ce surprize a primit actrița Olimpia Melinte de la copii și soț

Deși are o carieră de succes, pune preț pe momentele simple petrecute în familie. Vedeta a povestit cum fiica sa, Ingrid, a pregătit atmosfera festivă încă de la grădiniță, continuând momentele speciale acasă, unde florile au fost la loc de cinste.

„Ingrid mi-a cântat prin casă, am fost foarte curioasă de ce mi-a pregătit. Ea mereu îmi pregătește surprize, noi am sărbătorit Ziua Mamei în avans, vineri, la grădiniță, și apoi m-au așteptat, ca în fiecare an, cu flori și felicitări. Este și soțul foarte generos, dar în zilele de genul ăsta, din punctul meu de vedere florile sunt cele mai frumoase, mai mult decât orice alt cadou!”, a declarat actrița.

Dincolo de viața de familie, Olimpia Melinte a fost extrem de activă pe plan profesional în ultimul an. Aceasta a petrecut opt săptămâni în Sardinia pentru un proiect internațional care urmează să ajungă și pe ecranele din România.

„Am filmat pentru un lungmetraj care se numește „Lastima”, care sper și abia aștept să ajungă și în România. Deocamdată nu știu când este premiera, dar au fost 8 săptămâni interesante și pline”, a mai precizat aceasta.

Ce obicei bizar avea actrița în copilăria sa

Cunoscută pentru sinceritatea sa, vedeta le-a împărtășit fanilor de pe rețelele sociale detalii mai puțin știute din perioada adolescenței sale. Aceasta a mărturisit că a avut pasiuni nonconformiste, de la muzica punk până la înclinări pentru arta suprarealistă

„Mă jucam foarte mult în cimitirul de lângă casa noastră și tot acolo am învățat mult și bine și serios pentru examenul din clasa a opta. L-am iubit obsesiv pe Salvador Dali și aveam o predilecție pentru suprarealiști… Am jucat foarte multe roluri de fumătoare, deși eu nu sunt fumătoare…”, a mărturisit Olimpia Melinte.

Astăzi, Olimpia Melinte se declară o femeie împlinită, bucurându-se de succesul în actorie și de momentele unice alături de cei dragi.