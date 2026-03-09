B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia

Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia

Flavia Codreanu
09 mart. 2026, 21:01
Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
sursa foto: Instagram/ Olimpia Melinte
Cuprins
  1. Ce surprize a primit actrița Olimpia Melinte de la copii și soț
  2. Ce obicei bizar avea actrița în copilăria sa

Actrița Olimpia Melinte a avut parte de o zi plină de emoție și bucurie, fiind surprinsă de cei doi copii ai săi cu ocazia zilei de 8 Martie

Ce surprize a primit actrița Olimpia Melinte de la copii și soț

Deși are o carieră de succes, Olimpia Melinte pune preț pe momentele simple petrecute în familie. Vedeta a povestit cum fiica sa, Ingrid, a pregătit atmosfera festivă încă de la grădiniță, continuând momentele speciale acasă, unde florile au fost la loc de cinste.

„Ingrid mi-a cântat prin casă, am fost foarte curioasă de ce mi-a pregătit. Ea mereu îmi pregătește surprize, noi am sărbătorit Ziua Mamei în avans, vineri, la grădiniță, și apoi m-au așteptat, ca în fiecare an, cu flori și felicitări. Este și soțul foarte generos, dar în zilele de genul ăsta, din punctul meu de vedere florile sunt cele mai frumoase, mai mult decât orice alt cadou!”, a declarat actrița.

Dincolo de viața de familie, Olimpia Melinte a fost extrem de activă pe plan profesional în ultimul an. Aceasta a petrecut opt săptămâni în Sardinia pentru un proiect internațional care urmează să ajungă și pe ecranele din România.

„Am filmat pentru un lungmetraj care se numește „Lastima”, care sper și abia aștept să ajungă și în România. Deocamdată nu știu când este premiera, dar au fost 8 săptămâni interesante și pline”, a mai precizat aceasta.

Ce obicei bizar avea actrița în copilăria sa

Cunoscută pentru sinceritatea sa, vedeta le-a împărtășit fanilor de pe rețelele sociale detalii mai puțin știute din perioada adolescenței sale.  Aceasta a mărturisit că a avut pasiuni nonconformiste, de la muzica punk până la înclinări  pentru arta suprarealistă

„Mă jucam foarte mult în cimitirul de lângă casa noastră și tot acolo am învățat mult și bine și serios pentru examenul din clasa a opta. L-am iubit obsesiv pe Salvador Dali și aveam o predilecție pentru suprarealiști… Am jucat foarte multe roluri de fumătoare, deși eu nu sunt fumătoare…”, a mărturisit Olimpia Melinte.

Astăzi, Olimpia Melinte se declară o femeie împlinită, bucurându-se de succesul în actorie și de momentele unice alături de cei dragi.

Tags:
Citește și...
Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
Monden
Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Monden
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Monden
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Monden
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Monden
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba
Monden
Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Monden
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
Monden
Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
Monden
Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Monden
Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Ultima oră
22:51 - Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
22:45 - Fritz: Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului / PSD să se decidă dacă vrea la guvernare cu noi sau cu AUR și să-și asume
22:17 -  Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
22:14 - Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
22:07 - Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
21:38 - Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
21:35 - Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
21:28 - Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
21:04 - Schimbare de ultimă oră în Parlament: Numirea Avocatului Poporului, amânată în ultimul moment. Ce s-a întâmplat
20:52 - Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”