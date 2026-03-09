B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare

Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare

Flavia Codreanu
09 mart. 2026, 21:38
Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
Foto: Instagram
Cuprins
  1. Cine este juratul cu care prezentatoarea a fost „ca șoarecele și pisica”
  2. Ce momente dificile Irina Fodor scoate la iveală din timpul filmărilor

Irina Fodor scoate la iveală amănunte din culisele sezonului 17 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Prezentatoarea a mărturisit că tensiunea dintre jurați și competitivitatea concurenților au transformat platoul de filmare într-un adevărat spectacol.

Cine este juratul cu care prezentatoarea a fost „ca șoarecele și pisica”

Filmările pentru noul sezon nu au fost lipsite de momente tensionate, iar vedeta a recunoscut că relația sa cu unul dintre cei patru chefi:  Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia sau Ștefan Popescu,  a fost una plină de scântei. Irina Fodor a dezvăluit faptul că rolul ei de mediator este adesea pus la încercare de personalitățile puternice de la masa juriului.

„Știu, creează dependență! Noul sezon Chefi la cuțite vine cu mult foc la propriu și la figurat. Concurenții sunt foarte buni – genul acela care îi fac pe chefi să ridice sprânceana și să devină brusc foarte competitivi. Iar surprizele… sunt suficiente cât să țină tensiunea sus tot sezonul. Ca să dau un pic din casă, pot să îți spun că am fost, cu unul dintre chefi, tot sezonul, ca șoarecele și pisica. O să vedeți voi despre ce e vorba. Reîntâlnirea cu cei patru e mereu zgomotoasă și plină de replici savuroase. Eu sunt, uneori, mediatorul, alteori spectatorul privilegiat. Când spiritele se încing, respir adânc și îmi spun: «Nu e despre mine, e despre orgoliile lor culinare». Cine e cel mai supărăcios? Depinde de zi. Cine e cel mai conciliant? Tot depinde de zi… și de amulete!”, a declarat Irina.

Ce momente dificile Irina Fodor scoate la iveală din timpul filmărilor

Dincolo de disputele cu jurații, momentele de maximă presiune rămân cele în care concurenții părăsesc competiția sau marea finală. Irina a dezvăluit faptul că, deși are experiență în televiziune, anunțarea câștigătorului rămâne o provocare uriașă din punct de vedere emoțional.

„Eliminările sunt momentele care îmi dau fiori înainte. Emoțiile concurenților sunt cât se poate de reale și se simt până în măduva oaselor. Finala este iarăși un moment extrem de provocator, iar tensiunea începe să se simtă cu câteva zile înainte. Nu am reușit nici până la acest sezon să mă obișnuiesc cu emoțiile puternice pe care mi le dă anunțarea câștigătorului. În rest, iubesc energia de pe platou – e genul acela de haos organizat care îmi place”, a mai precizat aceasta pentru VIVA.

Noul sezon, care a debutat în 2 martie, promite să țină telespectatorii cu sufletul la gură, mai ales că bătăliile pentru amulete sunt mai aprige ca niciodată.

Tags:
Citește și...
Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
Monden
Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Monden
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Monden
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Monden
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Monden
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba
Monden
Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Monden
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
Monden
Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
Monden
Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Monden
Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Ultima oră
22:51 - Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
22:45 - Fritz: Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului / PSD să se decidă dacă vrea la guvernare cu noi sau cu AUR și să-și asume
22:17 -  Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
22:14 - Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
22:07 - Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
21:35 - Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
21:28 - Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
21:04 - Schimbare de ultimă oră în Parlament: Numirea Avocatului Poporului, amânată în ultimul moment. Ce s-a întâmplat
21:01 - Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
20:52 - Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”