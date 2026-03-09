Irina Fodor scoate la iveală amănunte din culisele sezonului 17 al emisiunii . Prezentatoarea a mărturisit că tensiunea dintre jurați și competitivitatea concurenților au transformat platoul de filmare într-un adevărat spectacol.

Cine este juratul cu care prezentatoarea a fost „ca șoarecele și pisica”

Filmările pentru noul sezon nu au fost lipsite de momente tensionate, iar vedeta a recunoscut că relația sa cu unul dintre cei patru chefi: Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia sau Ștefan Popescu, a fost una plină de scântei. Irina Fodor a dezvăluit faptul că rolul ei de mediator este adesea pus la încercare de personalitățile puternice de la masa juriului.

„Știu, creează dependență! Noul sezon Chefi la cuțite vine cu mult foc la propriu și la figurat. Concurenții sunt foarte buni – genul acela care îi fac pe chefi să ridice sprânceana și să devină brusc foarte competitivi. Iar surprizele… sunt suficiente cât să țină tensiunea sus tot sezonul. Ca să dau un pic din casă, pot să îți spun că am fost, cu unul dintre chefi, tot sezonul, ca șoarecele și pisica. O să vedeți voi despre ce e vorba. Reîntâlnirea cu cei patru e mereu zgomotoasă și plină de replici savuroase. Eu sunt, uneori, mediatorul, alteori spectatorul privilegiat. Când spiritele se încing, respir adânc și îmi spun: «Nu e despre mine, e despre orgoliile lor culinare». Cine e cel mai supărăcios? Depinde de zi. Cine e cel mai conciliant? Tot depinde de zi… și de amulete!”, a declarat Irina.

Ce momente dificile Irina Fodor scoate la iveală din timpul filmărilor

Dincolo de disputele cu jurații, momentele de maximă presiune rămân cele în care concurenții părăsesc competiția sau marea finală. Irina a dezvăluit faptul că, deși are experiență în televiziune, anunțarea câștigătorului rămâne o provocare uriașă din punct de vedere emoțional.

„Eliminările sunt momentele care îmi dau fiori înainte. Emoțiile concurenților sunt cât se poate de reale și se simt până în măduva oaselor. Finala este iarăși un moment extrem de provocator, iar tensiunea începe să se simtă cu câteva zile înainte. Nu am reușit nici până la acest sezon să mă obișnuiesc cu emoțiile puternice pe care mi le dă anunțarea câștigătorului. În rest, iubesc energia de pe platou – e genul acela de haos organizat care îmi place”, a mai precizat aceasta pentru .

Noul sezon, care a debutat în 2 martie, promite să țină telespectatorii cu sufletul la gură, mai ales că bătăliile pentru amulete sunt mai aprige ca niciodată.