Câți bani încasează Ilie Năstase, la 75 de ani: „Mi-a fost fost frică pentru că nu ştiam ce se va întâmpla”

Ilie Năstase a dezvăluit la „Teo Show” suma pe care o încasează în fiecare an de la statul român. Sunt multe voci care spun că vedeta câștigă sume uriașe de bani, însă, bărbatul a decis să pună capătul speculațiilor. Acesta a menționat că primește o pensie destul de modestă.

Ilie Năstase trăiește în lux și opulență

Ilie Năstase a participat, zilele trecute, la emisiunea „Teo Show”. Tenismenul a venit însoțit de Ioana, partenera sa de viață. Campionul a remarcat că are o pensie de militar în valoare de 4.440 de lei. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„În perioada în care am avut COVID, mi-a fost fost frică pentru că nu ştiam ce se va întâmpla, mai ales că am 75 de ani. Vreau să mă simt bine, să fiu sănătos, atât îmi doresc! Legat de Ioana, îmi doresc să nu mă mai supere, că m-a supărat tare anul trecut. A băgat al cincilea divorţ până acum, ce să zic!? E iubire. Dacă pensia mea de militar e de 4.440 de lei. De ziua ei, i-am făcut cadou o vacanţă în Dubai cu prietenele sale!”, a precizat Ilie Năstase.

Ilie Năstase, înspăimântat de Covid-19

Ilie Năstase a trecut și prin Covid-19. Campionul a ajuns pe mâna medicilor. Fostul număr 1 ATP a declarat că a avut o formă ușoară a bolii.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă! Am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme (…)”, a declarat fostul sportiv, pentru Impact.