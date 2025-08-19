Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere

Oana Lis și soțul ei, fostul primar Viorel Lis, se confruntă din nou cu dificultăți financiare. Pentru a acoperi cheltuielile necesare tratamentului și îngrijirii medicale, Oana a scos la vânzare mai multe obiecte personale, și anume, rochii, genți și chiar tablouri.

„Ca să înțelegeți, ce e în sufrageria mea, toate, de vânzare… Mă anunțați, dacă doriți o amintire de la noi. Și, așa, ne și ajutați. Geanta costă 120 lei, nu știu dacă e piton. Nu sâsâie. Iar tabloul costă 2.000 de lei, e realizat de un pictor moldovean, și e mare, are cam un metru lungime și un metru lățime”, a scris Oana Lis pe Facebook.

Cum au reacționat românii la gestul ei

Internauții s-au împărțit în două tabere: unii au criticat-o, în timp ce alții au apreciat transparența și normalitatea gestului.

„E foarte normal ce face ea, în țările dezvoltate, oamenii își vând periodic din haine sau din lucruri, dacă nu le mai folosesc. Dar, românul, până nu e fudul, nu e destul”, a scris un urmăritor.

Ce promite Oana Lis în legătură cu îngrijirea soțului ei

Oana Lis a transmis un mesaj emoționant, reafirmând că nu își va abandona niciodată soțul.

„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă. (…) Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a scris Oana Lis pe rețelele sociale.

Este bine să cumpărăm haine purtate? Opinia designerului Florin Burescu

Designerul Florin Burescu consideră, potrivit , că gestul Oanei Lis este unul firesc și chiar sănătos, atât financiar, cât și ecologic:

„Chiar i-am dat un like Oanei, mi se pare o chestie normală, cu toții trecem prin greutăți. (…) Da, hainele, chiar dacă nu mai sunt noi, pot fi purtate. Și din magazinele de unde le cumpărați sunt probate de zeci de persoane. Partea de igienizare se poate face la curățătorie sau chiar acasă. O cunosc pe Oana, mi-e prietenă.”