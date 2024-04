Ce a simțit Connect-R după ce și-a citit cartea: „Da, m-am emoționat destul de tare”. Care a fost reacția fetiței lui

, în care a dezvăluit detalii despre viața sa. După 5 ani de căsătorie cu Misha, cei doi având împreună o fetiță de 9 ani pe nume Maya, artistul și-a transpus gândurile și trăirile pe pagini.

Fiica sa nu este impresionată de lansarea cărții

În cartea sa recent lansată, intime, mărturisind că a înșelat-o pe mama fiicei sale de mai multe ori. Recent, artistul a dezvăluit că Maya nu a fost prea impresionată de faptul că tatăl său a scris o carte, deoarece nu înțelege pe deplin importanța acestui lucru, având doar 9 ani. În plus, celebrul cântăreț a recunoscut că a fost foarte emoționat atunci când și-a citit opera, dar nu a ajuns să verse lacrimi.

„Nu am plâns, am scris cartea. De ce să plâng? Am vrut să scriu o carte și am scris-o. Când am citit tot puzzle-ul, da, m-am emoționat destul de tare. Nu a interesat-o, e un copil, are 9 ani. (n.r. fiica lui) Nu știu cât realizează ea că scoți o carte”, a declarat Connect-R pentru .

Connect-R a sărbătorit 41 de ani cu un concert grandios

Recent, artistul Connect-R a sărbătorit împlinirea vârstei de 41 de ani cu un concert impresionant desfășurat la Arenele Romane. Pe lângă el, pe scenă au urcat câțiva cântăreți extrem de talentați și apreciați de public. Fanii au avut parte de numeroase surprize la concertul aniversar al lui Connect-R, iar artistul a dezvăluit că pregătirile pentru acest eveniment grandios au durat 3 luni. Ajungând la vârsta de 41 de ani, cântărețul a dezvăluit și care a fost cea mai înțeleaptă decizie din viața sa.

„3 luni. (n.r. i-a luat să pregătească spectacolul) Nu chiar zi de zi, dar au fost destul de multe repetiții. Sunt foarte multe surprize, de la un repertoriu divers, la invitați surprize, așa cum v-am obișnuit de 4 ani de zile. Cea mai bună decizie a mea? Să încep să nu mai fiu ignorant și să încep să mă cunosc pe mine. Să fac o introspecție, asta a fost”, a mai spus Connect-R.