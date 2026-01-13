Mădălina Ghenea, starleta de origine română pretinde o despăgubire uriașă din partea unei femei despre care spune că a hărțuit-o. Procurorii au cerut condamnarea femeii, într-un .

Mădălina Ghenea pretinde despăgubiri uriașe

Starleta a depus plângere împotriva unei femei în vârstă de 45 de ani, despre care susține că ar fi hărțuit-o. Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorii se vor pronunța pe 4 februarie. au cerut o condamnare la doi ani de închisoare pentru presupusa hărțuitoare. Pe de altă parte, Mădălina Ghenea a solicitat o despăgubire uriașă, de cinci milioane de euro.

Cererea procurorilor a fost formulată luni, 12 ianuarie, în cadrul ultimei ședințe de judecată. Potrivit publicației La Repubblica, procurorul adjunct Marisa Marchini, care a reprezentat , a solicitat o pedeapsă de doi ani de detenție. Femeia, susțin procurorii, a trimis mai multe mesaje de hărțuire destinate româncei.

În proces, avocatul a cerut daune morale în valoare de 5 milioane de euro, cu o garanție de 500.000 de euro. De asemenea, a fost solicitată suma de 200.000 de euro și pentru mama acesteia. Aceasta din urmă s-a alăturat demersului în instanță, inițiat de fiica sa, ca parte civilă.

Cum se apără acuzata de hărțuire

De cealaltă parte, apărătorul femeii acuzate a cerut achitarea acesteia. El a respins ideea că mesajele ar fi provenit de pe un cont controlat de clienta sa. Avocatul a susținut că datele de acces și profilul de pe rețelele sociale i-ar fi fost furat acesteia.

Apărarea a susținut că o altă persoană a folosit contul și a amenințat-o pe Mădălina Ghenea. Susținerile sale nu au fost luate în considerare, însă, de procurori care au investigat cazul, considerând că nu sunt susținute cu probe.

Instanța de judecată și-a luat termen până la începutul lunii februarie pentru a analiza probele și pentru a se pronunța. Judecătorii vor analiza probele propuse de părțile implicate și vor pronunța un verdict.