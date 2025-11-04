Andreea Bălan le-a dezvăluit fanilor săi de pe rețelele de socializare cum arată o zi din viața ei. În ultimii ani, fosta membră a trupei Andre a încercat să își construiască o imagine solidă și în mediul online, motiv pentru care impărtășește frecvent cu urmăritorii fragmente din viața sa.

Ce activități face Andreea Bălan într-o zi normală din viața ei

Deși programul său este unul cât se poate de încărcat, Andreea Bălan își face mereu timp pentru fiicele sale, Ella și Clara. Nu doar că verbalizează, de câte ori are ocazia, cât de importante sunt pentru ea fetele ei, dar în cea mai recentă postare de pe Instagram, a și arătat acest lucru.

Artista a împărtășit cu fanii ei cadre surprinse în timpul activitățile pe care le face într-o zi. Își începe dimineața în fața oglinzii, pregătindu-și machiajul și coafura. Mai apoi, dă fuga la fetelor, acolo unde ele o așteaptă răbdătoare, la final de cursuri. Petrece cîteva momente cu ele, ascultându-le în timp ce povestesc despre ce au făcut la școală, iar ulterior, le lasă la cursurile de pian.

Ziua continuă cu înregistrarea unor piese noi și realizarea producției pentru viitorul mare concert de la Sala Palatului, într-o sesiune de sudio. Mai apoi, Andreea susține o ședință cu echipa responsabilă de promovarea noilor melodii.

Și în cele din urmă, Andreea ajunge la un eveniment la care a fost invitată pe post de speaker. Ziua se termină cu un cocktail fără alcool, la eveniment, și o baie caldă, odată ajunsă înapoi acasă.

„O zi normală din viața mea de artistă? Ei bine… nu există o zi «normală». Mă împart între fetițele mele, Ella și Clara, studioul de înregistrări, filmări, evenimente și concerte. Fiecare zi e diferită, plină de surprize și de neprevăzut — dar exact asta îmi place cel mai mult! Chiar și în agitația continuă, încerc mereu să păstrez zâmbetul pe buze și gândurile pozitive”, a scris cântăreața, în descrierea .

Cum au comentat internauții la postarea Andreei Bălan

Secțiunea de comentarii de la postarea Andreei a fost inundată cu complimente la adresa vedetei. Au fost și persoane care au mărturisit că artista este o adevărată inspirație pentru ele.

„Nu știu cum reușești să te împarți între familie, job și să fii și alături de fanii tăi. Zâmbetul tău și sufletul tău deosebit au ajutat mulți oameni să se vindece și să meargă mai departe! De când te-am cunoscut am văzut viața cu alți ochi”,

„Ești minunată, Andreea, și inspirațională. Dovada că se poate să le faci pe toate atâta timp cât faci ceea ce-ți place”, au fost parte din comentarii.