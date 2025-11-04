B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”

Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”

B1.ro
04 nov. 2025, 23:54
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Sursa Foto: Facebook/ Andreea Balan
Cuprins
  1. Ce activități face Andreea Bălan într-o zi normală din viața ei
  2. Cum au comentat internauții la postarea Andreei Bălan

Andreea Bălan le-a dezvăluit fanilor săi de pe rețelele de socializare cum arată o zi din viața ei. În ultimii ani, fosta membră a trupei Andre a încercat să își construiască o imagine solidă și în mediul online, motiv pentru care impărtășește frecvent cu urmăritorii fragmente din viața sa.

Ce activități face Andreea Bălan într-o zi normală din viața ei

Deși programul său este unul cât se poate de încărcat, Andreea Bălan își face mereu timp pentru fiicele sale, Ella și Clara. Nu doar că verbalizează, de câte ori are ocazia, cât de importante sunt pentru ea fetele ei, dar în cea mai recentă postare de pe Instagram, a și arătat acest lucru.

Artista a împărtășit cu fanii ei cadre surprinse în timpul activitățile pe care le face într-o zi. Își începe dimineața în fața oglinzii, pregătindu-și machiajul și coafura. Mai apoi, dă fuga la școlile fetelor, acolo unde ele o așteaptă răbdătoare, la final de cursuri. Petrece cîteva momente cu ele, ascultându-le în timp ce povestesc despre ce au făcut la școală, iar ulterior, le lasă la cursurile de pian.

Ziua continuă cu înregistrarea unor piese noi și realizarea producției pentru viitorul mare concert de la Sala Palatului, într-o sesiune de sudio. Mai apoi, Andreea susține o ședință cu echipa responsabilă de promovarea noilor melodii.

Și în cele din urmă, Andreea ajunge la un eveniment la care a fost invitată pe post de speaker. Ziua se termină cu un cocktail fără alcool, la eveniment, și o baie caldă, odată ajunsă înapoi acasă.

„O zi normală din viața mea de artistă? Ei bine… nu există o zi «normală». Mă împart între fetițele mele, Ella și Clara, studioul de înregistrări, filmări, evenimente și concerte. Fiecare zi e diferită, plină de surprize și de neprevăzut — dar exact asta îmi place cel mai mult! Chiar și în agitația continuă, încerc mereu să păstrez zâmbetul pe buze și gândurile pozitive”, a scris cântăreața, în descrierea postării.

Cum au comentat internauții la postarea Andreei Bălan

Secțiunea de comentarii de la postarea Andreei a fost inundată cu complimente la adresa vedetei. Au fost și persoane care au mărturisit că artista este o adevărată inspirație pentru ele.

„Nu știu cum reușești să te împarți între familie, job și să fii și alături de fanii tăi. Zâmbetul tău și sufletul tău deosebit au ajutat mulți oameni să se vindece și să meargă mai departe! De când te-am cunoscut am văzut viața cu alți ochi”,

„Ești minunată, Andreea, și inspirațională. Dovada că se poate să le faci pe toate atâta timp cât faci ceea ce-ți place”, au fost  parte din comentarii.

Tags:
Citește și...
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Monden
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Monden
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Monden
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Monden
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
Monden
Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
Monden
Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”
Monden
Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”
Jonathan Bailey a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, primul bărbat gay care obține această distincție
Monden
Jonathan Bailey a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, primul bărbat gay care obține această distincție
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
Monden
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut în relația cu Valeriu Gheorghiță: „Nu dorm bine”
Monden
Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut în relația cu Valeriu Gheorghiță: „Nu dorm bine”
Ultima oră
00:25 - OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
00:06 - Geoană a spus cum ar reacționa Trump, dacă Nicușor Dan i-ar cere să nu mai retragă trupele americane din România: “Îl cunosc bine. Preferă să lucreze cu jucătorii mari”
23:58 - Depozitarea greșită poate strica ouăle mai repede decât crezi. Unde este indicat să le păstrăm
23:36 - Atenţie, şoferi! Când sunteți obligați să aprindeți luminile de ceață, dar şi când să le opriți
23:21 - Sorin Grindeanu dezminte informația potrivit căreia s-ar fi decis că vor fi concediați 13.000 de angajați din primării: “Nu am discutat aşa ceva. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”
23:06 - Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
23:03 - OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
22:52 - Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
22:45 - Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
22:29 - Anca Alexandrescu rupe tăcerea despre relația pe care o are acum cu Călin Georgescu: „Eu n-aș fi îndrăznit niciodată”