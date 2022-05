Ce au mărturisit vedetele în aeroport înainte de a pleca spre „America Express”

Drumul spre „America Express” 2022 a fost astăzi deschis. Echipele de vedete s-au mbarcat în avion cu destinația Mexic. Înainte de a se îndrepta spre aventură, au ținut să ofere câteva declarații, menționează Libertatea.

Cele nouă perechi de vedete au făcut primul pas în cel mai greu reality show din România. „America Express”. Ele se vor duce pe Drumul Aurului, pe o rută de peste 7000 de kilometri, ce trece prin Mexic, Guatemala și Columbia. Cu doar 1 euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, echipele sezonului cinci sunt gata să calce pe urmele conquistadorilor.

Vezi această postare pe Instagram

sunt: , actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela

Dezvăluiri din aeroport

„Peste mări și țări, peste oceane și văi, departe de casă. Dar în aventura vieții noastre pentru că după 20 de ani, după o perioadă nedeterminată de timp vom fi din nou amândouă. Doar noi amândouă. Fetițele fiind mici, nu au noțiunea timpului și le-am zis că lipsesc o lună, o lună și ceva. ‘O săptămână? Au început să-mi zică ce cadouri să le aduc”, au spus Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

Vezi această postare pe Instagram

Cătălin Bordea a menționat: „E foarte greu. N-o să-mi fie dor de nimic din țară în afară de soție. O să plângă un pic spre casă, dar o să fie bine. Oamenii sunt răi. Omul când te vede frumos și sănătos, te votează să te elimine, să te dea afară. Noi suntem mari creatori de frustrări”

Vloggerița Bianca Adam a mărturisit că ea și-a dorit să participe la America Express și i-a fost greu să o convingă pe mama ei să accepte, scrie Fanatik. „Pentru mine este cea mai mare provocare și nu am fost așa încântată pentru că știu că este greu. Am urmărit emisiunea și știu ce se întâmplă acolo. M-a șantajat emoțional într-un fel și nu am putut să spun nu”, a susținut Mihaela Adam.