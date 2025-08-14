Ce bănuieli a avut Adela Popescu la începutul relației cu Radu Vâlcan? Vedeta a dezvăluit ce o măcina!

B1 Inregistrari!
Elena Boruz
14 aug. 2025, 12:14
Adela Popescu. Sursa foto: Captură Video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube

Adela Popescu și Radu Vâlcan, unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară, sunt împreună de foarte mulți ani și împreună au trei băieți. Deși au o relație extraordinară, românca a povestit ce o preocupa atunci când s-au cunoscut.

Adela și Radu sunt foarte complimentați în mediul online, mai ales datorită naturaleței de care au dat dovadă dea lungul timpului. Cei doi prezintă viața așa cum este, fără filtre și artificii, iar urmăritorii lor sunt cuceriți de acest lucru, deoarece rezonează cu ei.

Cuprins:

  • De ce a avut Adela Popescu dubii la începutul relației
  • Cât de geloși sunt Adela și Radu

De ce a avut Adela Popescu dubii la începutul relației

Actrița a făcut dezvăluiri surprinzătoare! Cuplul lor durează deja de mai bine de 15 ani, însă la început Adela îl suspecta pe soțul ei că ar face un „joc”. Potrivit spuselor ei, Radu era un cuceritor la acea vreme, iar ea s-a îndoit de intențiile lui.

„Chiar începutul a fost (n.r. cel mai greu), în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum…avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a declarat Adela Popescu pentru cancan.

Cât de geloși sunt Adela și Radu

Adela a fost întrebată dacă a fost vreodată geloasă, de când a auzit de proiectul în care este implicat Radu, și anume „Insula Iubirii”. Fiind ispite multe în jur, poate că altă femeie nu ar sta prea liniștită, însă prezentatoarea TV a mărturisit faptul că niciodată nu s-a pus problema de așa ceva.

Mai mult, ea îl vizitează în Thailanda, pe parcursul filmărilor, deoarece acest lucru îi ajută pe ambii, fiindcă au o relație destul de strânsă și au nevoie să fie unul în preajma celuilalt pentru a se simți în siguranță.

„Nu. Noi geloși chiar nu… Asta nu ni s-a întâmplat. Adică eu am mers de fiecare dată în Thailanda pentru că el m-a chemat. Pentru că noi suntem legați așa. Adică avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță, să fim în liniște, să fim prolifici ca să zic așa”, a adăugat vedeta.

