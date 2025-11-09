Recent, Andreea Esca a vorbit despre un mic defect fizic pe care l-a ascuns întotdeauna în fața camerelor de filmat. Timp de peste două decenii, jurnalista a prezentat principalului jurnal de știri de la PRO TV și a devenit una dintre cele mai respectate figuri din presa românească. Cu toate astea, fanii ei nu știu că a trebuit să colaboreze permanent cu persoanele din producție, astfel încât să nu se remarce problema pe care o are.

Cum a reușit Andreea Esca să le ascundă telespectatorilor un defect fizic pe care îl are

Într-un clip video postat de DJ Luiza Sabău pe rețelele de socializare, Andreea Esca a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre ea. Vedeta a povestit cum, la începutul carierei, primul cu care a lucrat i-a atras atenția asupra unui mic defect fizic – o deviație de sept. De atunci, jurnalista a învățat să gestioneze imaginea din fața camerei, astfel încât imperfecțiunea să nu fie observată de public.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a spus Andreea Esca în .

Cum își menține Andreea Esca silueta

Pe lângă grija față de imaginea de la televizor, Andreea Esca acordă o atenție deosebită și stilului de viață. Vedeta a declarat în trecut că preferă o alimentație echilibrată și că nu urmează diete drastice. Deși a consumat diverse sucuri de detoxifiere, a făcut-o doar pentru gustul plăcut, nu pentru efectele pe care le promiteau. Vedeta este de părere că organismul are capacitatea de a se regenera singur, dacă este ajutat printr-o alimentație moderată.

„Mai beam înainte sucuri de la detox, dar pur și simplu pentru că îmi plac, dar nu că am avut vreun program de detoxifiere. Nu mă pricep, nu știu cât de adevărate sunt chestiile astea cu detoxifieri, trebuie întrebată doamna Bilic, dar eu cred că corpul uman e foarte deștept și știe el singur, așa, să se detoxifice. Însă cred că e bine a mânca mai puțin”, a declarat Andreea Esca într-un interviu pentru Click!.