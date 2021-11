Ce îl leagă pe Mihai Bendeac de interlopul Nuțu Cămătaru. Dezvăluiri șocante!

Mihai Bendeac va intra în pielea interlopului Nuțu Cămătaru în filmul lui Codin Maticiuc. Actorul va juca în pelicula dedicată vieții criminalului.

De ce Mihai Bendeac a acceptat acest rol

Filmul va fi bazat pe cartea ”Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”, scrisă de Codin Maticiuc. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”Am vorbit, principial, așa i-am zis: `Băi, te văd un Nuțu tânăr`. Și mi-a spus că i-ar plăcea, i se pare challenging un asemenea personaj”, a precizat Codin Maticiuc pentru fanatik.

Încă nu se știe când vor debuta filmările proiectului, însă, este clar că rolul principal va fi jucat de Mihai Bendeac.

„Aceasta este cartea mea. O carte la care am lucrat în ultimii cinci ani de zile. Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea. 5 ani de zile am stat pe lângă el de la nunti și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru ‘Inamicul Public Numărul Unu’. 5 ani de zile. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani de zile în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina ca există, narate cu lux de amănunte de leaderul clanului Cămătaru. Aceasta carte are un prezent, observat de mine, un băiat ce a pășit într-un univers necunoscut și un trecut, povestit de nimeni altul decât Nuțu Cămătaru. Un trecut care-l privește și-n care se amestecă mafia străzii cu cea a politicii. Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor ‘grei’ ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții? Veți afla acum”, scrie Codin Maticiuc pe rețelele de socializare.

Nuțu Cămătaru apare în fața presei

Volumul scriitorului va fi lansat miercuri, 23 noiembrie. Autorul este pregătit să răspundă la toate întrebările publicului. Mai mult, acesta va fi însoțit de protagonistul cărții, Nuțu Cămătaru.

„Miercuri, la ora 13.00 puteți urmări în direct și în premieră națională o conferință de presă cu mine și Nuțu Cămătaru, pe canalul meu de Youtube. Tot ce trebuie sa faceți este sa va abonați și să comentați, lăsând acolo întrebările voastre. Atât pentru mine cât și pentru el. Va fi prima și foarte probabil ultima oară când el va purta un dialog deschis cu voi și cu presa. Cineva va prelua întrebările voastre și ni le va adresa. Va promit ca voi răspunde la mai multe întrebări dintre cele formulate de voi decât de la toată presa prezenta la eveniment”, a anunțat Codin Maticiuc pe Facebook.