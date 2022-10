Ce mai face acum Ana Porgras, fostă campioană mondială la gimnastică

Ana Porgras, fostă campioană mondială la gimnastică în anul 2010, ajunsă la 28 de ani, a devenit manichiuristă după ce a renunțat la sportul de performanță, potrivit

Originară din Galați, Ana s-a stabilit la Brașov și a oferit câteva declarații despre viața pe care o are după ce a renunțat la gimnastică.

Ce mai face fosta gimnastă Ana Porgras

„Fac tot ce ține de unghiuțue: cu gel, semipermante. Exclusiv pentru femei. E o pasiune! Ideea e că nu o fac pentru bani în mod special! Este o activitate care mă calmează, mă liniștește. După ce m-am retras, am fost o perioadă în Brașov. Sora mea era deja acolo și veneam în vizită tot timpul. M-am îndrăgostit de orașul asta. Mi se pare cel mai frumos oraș din România”, a declarat Ana Porgras, în urmă cu doi ani, pentru ziare.com.

„Ca sportivă, aveam în jur de 41-42 de kilograme, dar ajunsesem pe la vreo 58 la scurt timp după ce am spus adio gimnasticii. Nici nu mai aveam curaj să mă urc pe cântar. Acum am 57 de kilograme, așezate însă altfel pe trup și mă simt foarte OK.

Eram complet derutată, parcă veneam de pe altă planetă. Nu știam încotro să apuc, fiindcă nu mă pricepeam la absolut nimic în afară de gimnastică, de care nu voiam să mai aud, măcar o perioadă. Trăiam un sentiment de inutilitate. Mă tot întrebam ce să fac cu viața mea și așa am ajuns să mă îndrept spre cosmetică, fiindcă e un domeniu care m-a atras dintotdeauna”, a declarat Ana, anul trecut, pentru GSP.

„Bârna e aparatul cu care am avut o chimie specială și mi-a fost cel mai drag de la început, la vârsta de 4-5 ani. Mama mi-a și povestit că prima dată când m-a dus la gimnastică, am fugit direct la bârnă. Nu mi s-a părut niciodată greu să stau pe acea fâșie de 10 centimetri. În schimb, nu m-am împrietenit niciodată cu săriturile, la care n-am reușit să progresez deloc”, a adăugat aceasta.

