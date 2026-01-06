Adela Popescu este o prezență activă pe rețelele de socializare, împărtășind cu fanii momentele frumoase alături de soțul ei și cei trei copii ai lor. Recent, Adela Popescu a făcut o postare care a stârnit amuzamentul internauților, dezvăluind cu umor o frică pe care o are Radu Vâlcan, celebrul prezentator al emisiunii „Insula Iubirii”.

Ce frică are Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri de la noi din țară. Cei doi au grijă să își întrețină relația, făcând diverse activități, atât doar ei doi, cât și cu cei trei fii ai lor. Deseori, momentele frumoase de familie sunt împărtășite și cu fanii de pe rețelele de socializare. La fel s-a întâmplat și recent când, amuzată peste poate, Adela Popescu le-a dezvăluit urmăritorilor de pe Instagram o mare frică pe care o are soțul ei.

Într-un clip video publicat recent pe pagina sa personală de Instagram, actrița a dezvăluit că Radu Vâlcan nu se simte în largul său atunci când este pe apă. Frica își spune cuvântul de fiecare dată când trebuie să navigheze, astfel că prezentatorul ajunge în tot felul de ipostaze ce pot părea amuzante din exterior. În videoclipul postat de Adela Popescu, Radu Vâlcan este surprins ținându-se cu putere de marginea unei bărci, în timp ce genunchii săi sunt îndoiți, iar poziția sa – vizibil încordată.

„Nu știu dacă v-am mai spus, dar lui Radu Vâlcan nu prea îi place să navigheze. Mai exact, «face pe el de frică». În imagini exersa noi poziții de izometrie”, a scris Adela Popescu în descrierea unui clip video publicat pe .

Cum se mențină Radu Vâlcan în formă

Radu Vâlcan este cunoscut pentru felul său disciplinat, iar asta se reflectă și în aspectul fizic. Adela Popescu a vorbit, într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, despre rutina strictă a soțului ei, pe care o respectă indiferent de programul pe care îl are într-o zi sau de condițiile meteo.

„Se ține țiplă, dar are mare grijă, la el nu există, în fiecare zi a vieții lui, se trezește dimineața și face cel puțin o tură de sau două, depinde de ce energie are. Mănâncă doar o masă pe zi, dar și aceea cu atenție. El nu e foarte pofticios, eu cred că genul acesta de viață nu poate fi îmbrățișat de oamenii pofticioși ca mine”, a spus Adela Popescu despre soțul său.