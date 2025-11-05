Era și păcat ca bucureștenii să nu profite de zilele cu soare pe care le-au avut. În timp ce unii au ieșit la plimbări relaxante, Cristian Boureanu a lăsat deoparte orice inhibiție și a stat la bustul gol, la soare, în Herăstrău.

Cum a fost surprins Cristian Boureanu în Herăstrău

În plină zi, în Herăstrău, Cristian Boureanu a renunțat la rușine și la… tricou. Cu pieptul dezgolit, fostul membru al a profitat de soare pentru a-și face plinul de vitamina D. Orientat spre sud, fostul politician a adoptat o poziție atât de relaxată încât, dacă nu ai ști unde se află, ai putea jura că este pe terasa propriei locuințe.

Cristian Boureanu nu a demonstrat doar că se ține bine pentru vârsta lui (52 de ani), dar și că nu îi pasă câtuși de puțin de trecătorii care îl priveau uimiți. Chiar dacă temperaturile indicate de termometre nu sunt tocmai scăzute, cei mai mulți oameni ieșiți să facă o plimbare în parc erau acoperiți de geci sau măcar… bluze care să nu le lase la vedere abdomenul.

Cristian Boureanu și-a etalat corpul în Herăstrău

Boureanu nu a adoptat doar ținuta de , ci și atitudinea. Plimbându-se încolo și încoace pe iarbă, fostul deputat nu s-a putut abține să nu își mângâie burta, potrivit Cancan.

Ce-i drept, forma fizică nu îi trădează vârsta, asta cel puțin atunci când stă în picioare. Când adoptă poziția lotus, ies la iveală și rândurile de burtică, și aripioarele nemodelate.

Cu toate că a ales să își petreacă timpul în natură, Boureanu nu s-a rupt de tot de tehnologie. În momentele în care nu își verifica telefonul, asculta liniștea parcului și privea în gol, gânditor, meditativ. Tot ce a lipsit a fost săritura în apa rece a lacului Herăstrău, deși, în această perioadă, este numai bine de început antrenamentul pentru recuperatul Crucii, de Bobotează.