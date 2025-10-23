B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta

Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta

Elena Boruz
23 oct. 2025, 12:21
Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce mesaj a postat Tily Niculae pe rețelele de socializare
  2. Ce crede vedeta despre locuitul sub același acoperiș cu fostul partener

Tily Niculae a postat un mesaj plin de emoție, la două luni de la dezvăluirea divorțului de Dragoș Popescu, tatăl copiilor ei. Deși relația dintre ei s-a încheiat de ceva vreme, vedeta a ales să povestească detalii abia în urmă cu puțin timp.

Tily și Dragoș au divorțat după 15 ani de căsnicie, iar vestea despărțirii a șocat showbiz-ul românesc. Actrița și bărbatul pe care l-a cunoscut încă de când avea 18 ani au decis să meargă pe drumuri separate, deși nimeni din exterior nu ar fi crezut.

Ce mesaj a postat Tily Niculae pe rețelele de socializare

Tily Niculae a postat recent un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Aceasta a scris pe contul de Instagram un text din care reiese că este recunoscătoare pentru faptul că a decis să „o ia de la capăt”. Încă de când s-a aflat despre divorț, actrița obișnuiește să posteze mesaje care vizează femeile și dezvoltarea acestora.

Tily și-a creat o comunitate de mame și, în general femei, destul de numeroasă. Acestea o susțin necondiționat și văd în Tily un model demn de urmat.

„Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt… Într-o zi, curând, vei numi asta cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”, a fost mesajul transmis de Tily Niculae, conform spy news.

Ce crede vedeta despre locuitul sub același acoperiș cu fostul partener

Cu puțin timp în urmă, Tily a realizat o secțiune de întrebări, pe contul său de socializare, pentru ca oamenii să o întrebe lucruri, iar ea să le poată satisface curiozitate.

Unul dintre mesaje a fost legat de locuitul sub același acoperiș cu Dragoș Popescu, chiar și după separare. Vedeta a explicat că nu există așa ceva, pentru că atunci despărțirea nu ar mai fi avut niciun rost.

„Nu! Ar fi fost cred complet nepotrivit. Care mai era rostul unei separări? Este zilnic în viața copiilor, dar și în viața mea. Asta fac doi părinți care vor binele pentru ei. Cum am mai spus… s-a încheiat un capitol, nu o relație de omenie”, a scris Tily Niculae, la vremea aceea, pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
Monden
Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
Monden
Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
Monden
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
Mihai Albu, după explozia din Rahova: „Părerea mea este că muncitorii și-ar risca viața, ca să repare acea scară de bloc”
Monden
Mihai Albu, după explozia din Rahova: „Părerea mea este că muncitorii și-ar risca viața, ca să repare acea scară de bloc”
Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
Monden
Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
Monden
Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
Ioana Ginghină: „Niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața”. Cum le răspunde celor care au criticat-o pentru dansul provocator
Monden
Ioana Ginghină: „Niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața”. Cum le răspunde celor care au criticat-o pentru dansul provocator
Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”
Monden
Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”
Are 89 de ani și o sănătate de fier! Iată care este secretul Marinei Voica
Monden
Are 89 de ani și o sănătate de fier! Iată care este secretul Marinei Voica
Mihaela Bilic: „N-o să vă placă ce descoperiți”. Cât de bună este crema tartinabilă de alune cu ciocolată din comerț, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „N-o să vă placă ce descoperiți”. Cât de bună este crema tartinabilă de alune cu ciocolată din comerț, de fapt
Ultima oră
13:02 - Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
12:59 - Accident aviatic, în Vaslui. Victima, un cunoscut om de afaceri sucevean. Despre cine este vorba
12:57 - Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)
12:45 - Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
12:28 - Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
12:17 - Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
11:55 - Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro pentru că nu a făcut investiții împotriva inundațiilor / 500 de angajați au avut spor de fonduri europene
11:49 - Dublă tragedie, în Harghita! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină
11:41 - Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
11:26 - Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)