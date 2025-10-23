Tily Niculae a postat un mesaj plin de emoție, la două luni de la dezvăluirea divorțului de Dragoș Popescu, tatăl copiilor ei. Deși relația dintre ei s-a încheiat de ceva vreme, a ales să povestească detalii abia în urmă cu puțin timp.

Tily și Dragoș au divorțat după 15 ani de căsnicie, iar vestea despărțirii a șocat showbiz-ul românesc. Actrița și bărbatul pe care l-a cunoscut încă de când avea 18 ani au decis să meargă pe drumuri separate, deși nimeni din exterior nu ar fi crezut.

Ce mesaj a postat Tily Niculae pe rețelele de socializare

Tily Niculae a postat recent un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Aceasta a scris pe un text din care reiese că este recunoscătoare pentru faptul că a decis să „o ia de la capăt”. Încă de când s-a aflat despre divorț, actrița obișnuiește să posteze mesaje care vizează femeile și dezvoltarea acestora.

Tily și-a creat o comunitate de mame și, în general femei, destul de numeroasă. Acestea o susțin necondiționat și văd în Tily un model demn de urmat.

„Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt… Într-o zi, curând, vei numi asta cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”, a fost mesajul transmis de Tily Niculae, conform spy news.

Ce crede vedeta despre locuitul sub același acoperiș cu fostul partener

Cu puțin timp în urmă, Tily a realizat o secțiune de întrebări, pe contul său de socializare, pentru ca oamenii să o întrebe lucruri, iar ea să le poată satisface curiozitate.

Unul dintre mesaje a fost legat de locuitul sub același acoperiș cu Dragoș Popescu, chiar și după separare. Vedeta a explicat că nu există așa ceva, pentru că atunci despărțirea nu ar mai fi avut niciun rost.

„Nu! Ar fi fost cred complet nepotrivit. Care mai era rostul unei separări? Este zilnic în viața copiilor, dar și în viața mea. Asta fac doi părinți care vor binele pentru ei. Cum am mai spus… s-a încheiat un capitol, nu o relație de omenie”, a scris Tily Niculae, la vremea aceea, pe Instagram.