Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta

Tily Niculae este în centrul atenției de când a dezvăluit detalii despre separarea de fostul soț. a fost „asaltată” de mesaje, în mare parte pozitive, însă întrebările sunt și ele la ordinea zilei.

De această dată, a fost întrebată de internauți dacă ea și fostul soț, Dragoș Popescu, locuiesc, în continuare, în aceeași casă. Femeia a răspuns la multe dintre întrebările primite, însă numărul mesajelor a fost atât de mare, încât nu a reușit să „împace” pe toată lumea.

Locuiește sau nu cu fostul soț? Ce a răspuns Tily Niculae

Întrebată fiind dacă se află sub același acoperiș cu fostul partener, Tily a mărturisit că acest lucru i s-ar fi părut nepotrivit, deci, prin urmare, nu se întâmplă asta. Pe de altă parte, femeia a precizat că Dragoș face parte din viața ei și a celor doi copii pe care îi au împreună.

„Nu! Ar fi fost cred complet nepotrivit. Care mai era rostul unei separări? Este zilnic în viața copiilor, dar și în viața mea. Asta fac doi părinți care vor binele pentru ei. Cum am mai spus… s-a încheiat un capitol, nu o relație de omenie”, a scris Tily Niculae, pe Instagram.

Tily Nicuale: „Nu am mai râs de foarte mulți ani”

De curând, Tily a povestit pe rețelele de socializare cum a petrecut în cadrul unei nunți. Actrița a mărturisit că s-a distrat pe cinste, iar faptul că s-a revăzut cu vechi prieteni, a făcut-o tare fericită.

Mai mult decât atât, datorită distracției și râsetelor, vedeta a rămas fără voce și a subliniat că de mulți ani nu a mai râs atât de mult.

„Nu mai am voce, probabil de unde m-am și distrat la nuntă. Nu am mai dansat de foarte mulți ani, nu am mai râs și nu am mai fost așa pe vibe de foarte mulți ani. M-am întâlnit toți foștii mei colegi din televiziune, relații de peste 20 de ani și este incredibil cum anii trec peste noi dar relațiile cumva rămân. Îți readuci aminte de foarte multe lucruri”, a spus Tily Niculae pe

Artista Feli, gest emoționant pentru Tily Niculae. Despre ce este vorba

De asemenea, în ultimele povești postate pe Instagram, Tily i-a mulțumit artistei Feli Donose pentru gestul pe care aceasta l-a făcut pentru ea. Conform declarațiilor sale, Feli i-a dăruit negativul piesei sale, intitulate „Două inimi”, pentru ca Tily să poată înregistra piesa pentru copilul ei.

„Gestul acesta nu este doar o simplă dăruire, ci un semn de generozitate, de înțelegere și de iubire sinceră. Prin acest cadou, Feli a așezat în mâinile mele o parte din arta ei, din munca și inima ei, pentru ca ei să pot transforma acea piesă într-un mesaj personal către copilul meu. Am primit cuvinte care au mângâiat, aprecieri care au ridicat și încurajări care au dat putere”, a mai scris ea pe Instagram.

Cum a anunțat Tily Niculae divorțul de Dragoș Popescu

Tily Niculae și Dragoș Popescu au avut un mariaj care a durat timp de 15 ani. Deși nu te-ai fi gândit, aceștia au ajuns în pragul despărțirii, după o perioadă de reflecție. Anunțul a fost publicat de femeie pe Internet și a stârnit foarte multe reacții din partea urmăritorilor.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună. Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat a fost, timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a scris Tily Niculae, la acea vreme.