Ce mesaj le-a transmis Teo Trandafir dușmanilor săi: „E greu să rupi aripile unui vultur!” / Cum s-ar fi descurcat prezentatoarea cu două locuri de muncă

Teo Trandafir, una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite prezentatoare TV din România, a transmis recent un mesaj dușmanilor săi care încearcă să îi taie „aripile”. De-a lungul timpului, Teo s-a făcut remarcată prin intermediul aparițiilor sale la TV și prin stările bune pe care le exprimă în fața publicului său.

și susținută de fanii ei. Astfel, pe Instagram are o comunitate formată din peste 550.000 de oameni, iar pe Facebook este apreciată de peste 370.000 de fani. Nu de mult, în cadrul unei emisiuni, Teo Trandafir a spus lucrurilor pe nume în privința dușmanilor pe care îi are.

Mesajul prezentatoarei pentru dușmanii săi

Recent, prezentatoarea a transmis un mesaj subtil persoanelor care încearcă sau au îndrăznit să îi facă rău vreodată, chiar dacă vorbim despre viața personală sau profesională. Ea s-a comparat cu un vultur căruia nu îi poți tăia aripile foarte ușor.

„Eu sunt un om căruia nu prea poți să-i frângi aripile ușor. Este greu să rupi aripile unui vultur, chiar dacă el e mic, tot vultur e. Dacă s-a născut vrăbiuță… ghinion. Dar dacă tu știi că ești vultur, deși ești mic, știi că vei deveni un vultur mare, însă doar dacă zbori suficient de departe”, a spus Teo Trandafir.

După ce a plecat din platourile emisiunii de la Kanal D, Teo Trandafir în domeniul radioului.

, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural, așa cum am sperat întoteauna. E foarte posibil să fie vorba doar de o pauză. fabulos. Suntem de la 16 la 19. Eu și cu Mihai ne înțelegem absolut fantastic. Pentru noi e esențial. Că ne simțim din priviri, că știm exact cum să facem ca să nu vorbim unul peste celălalt. Ne place amândurora foarte mult ceea e facem”, a mai spus prezentatoarea.

Cum s-ar fi descurcat Teo Trandafir cu două locuri de muncă

Teo Trandafir a menționat că nu crede că ar fi fost posibil să facă față la două joburi, în TV și la radio. Acum, ea prezintă o emisiune la radio, iar experiența a ajutat-o foarte mult în acest proiect.

„E foarte complicat. Să faci trei ore la radio, nu e așa ușor. Avantajul radioului acesta e. Faptul că informația ajunge imediat. Nu e ca la TV, când mai trece o zi și apare și online, și peste tot.

În TV am intrat cu experiența radioului. Un om de televiziune care nu a făcut radio a pierdut foarte mult, după părerea mea. Ca fluență. Pe mine m-a ajutat enorm. Și toți oamenii de TV, pe care-i știu eu, care au avut lucruri de spus de-a lungul timpului, au început la radio”, a menționat Teo Trandafir, potrivit .