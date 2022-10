Ce părere are Cristina Bâtlan despre Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr dintre investitorii de la „Imperiul Leilor”: „Niciodată nu am evaluat un om după vârsta lui”

Cristina Bâtlan și-a spus părerea sinceră , cel mai tânăr investitor de la „Imperiul Leilor”, potrivit .

Cristina Bâtlan este o femeie de afaceri de succes și singura femeie de la „Imperiul Leilor”

Antreprenoarea a făcut mai multe dezvăluiri despre . Cristina Bâtlan este o femeie de afaceri de succes și este deținătoarea unui brand românesc în industria de încălțăminte și marochinărie.

Este singura femeie de la „Imperiul Leilor” și nu se simte deloc inferioară colegilor ei. Sebastian Dobrincu, Dan Șucu, dr. Wargha Enayati și Dragoș Petrescu sunt investitori alături de Cristina Bâtlan.

„Vreau să spun că lupt de la egal la egal cu Leii pentru că, atunci când cred într-un proiect, fac totul ca acel proiect să devină al meu. Am câteva investiții foarte bune la Imperiul Leilor. M-am simțit foarte protejată de data asta de Lei.

Ne-am înțeles foarte bine, cred că ne-am completat foarte bine și fiecare dintre noi a înțeles care este valoarea celuilalt. Am știut să ne luptăm dar am știut și să rămânem prieteni. Suntem prieteni și în viața de zi cu zi. Mă bucur și sunt foarte fericită că am fost cu ei.

Îi respect pe toți, îi admir și le respect foarte mult afacerile”, a declarat antreprenoarea pentru ego.ro. Și când se opresc camerele de filmat și nu se mai află în show, investitorii de la „Imperiul Leilor” au păstrat o relație foarte bună.

Juraților le place să vorbească despre proiectele de la Imperiu

„Ne place să vorbim despre proiectele de la Imperiu. Probabil că sunt amintirile noastre comune. Altfel, fiecare dintre noi este foarte ocupat și nu reușim să avem vacanțe împreună sau prea multe ieșiri pentru că fiecare dintre noi are peste 500 de angajați, cu excepția lui Sebi, care are proiecte și călătorește foarte mult în State.

Noi, ceilalți, autohtoni, suntem implicați în afaceri cu peste 500 de angajați fiecare. Așa că, Slavă Domnului, avem treabă multă!”, a mărturisit Cristina Bâtlan.

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr dintre investitorii de la „Imperiul Leilor” și este foarte apreciat de către colegii lui. Cristina Bâtlan are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia și îl admiră pentru felul în care s-a dezvoltat.

„Ne-a plăcut mult de el, pentru că eu cred că aceasta este schimbarea de care are nevoie societatea, exact aceste modele de tineri care au valoare, care au valoare în ciuda vârstei lor. Niciodată nu am evaluat un om după vârsta lui.

Doar după capacitatatea lui profesională, mentală, spirituală, etică și așa mai departe. Sebi este un om pe care te poți baza și l-am plăcut toți din primul moment”, a declarat femeia de afaceri pentru sursa mai sus menționată.