Ce părere are Liviu Vârciu despre modul în care fiica lui, Carmina își câștigă banii: „De ce să muncim, când avem TikTok?”

și tată cu normă întreagă, se confruntă cu o situație delicată legată de fiica sa, Carmina. Aceasta a început o relație cu un tiktoker local cunoscut în mediul online. Carmina și partenerul ei au început prin colaborare în conținut amuzant pentru rețelele de socializare ca prieteni și au dezvoltat ulterior o relație romantică.

Liviu Vârciu e sceptic cu privirea la activitatea Carminei pe TikTok

, are îndoieli cu privire la relația fiicei sale și la activitatea lor online, deși cei doi tineri par fericiți și compatibili în mediul virtual.

Liviu Vârciu a abordat cu grijă subiectul alegerilor carierei fiicei sale, exprimându-și îngrijorările. El a subliniat preferința sa pentru o cale mai tradițională în carieră, sugerând că ar prefera să își vadă fiica concentrată pe o carieră stabilă, în loc să se implice prea mult în lumea online, mai ales pe TikTok. Cu toate acestea, Liviu Vârciu a arătat că respectă deciziile fiicei sale și îi acordă libertatea de a urma pasiunile sale, chiar dacă el este puțin îngrijorat cu privire la perspectivele pe termen lung ale activității sale pe platforma TikTok.

Artistul îi respectă alegerile

Liviu Vârciu afirmă că singurul lucru important pentru el în ceea ce privește relația fiicei sale, Carmina, este ca ea să fie fericită și să se simtă împlinită, indiferent de cine este alesul ei.

„Fata mea face ce vrea cu viața ei, eu am totală încredere în ea. Știe părerea mea, o cunoaște. I-am zis „dacă pe tine te face fericită, sunt și eu fericit, dacă nu o să te mai facă pe tine fericită, o să fiu și eu nefericit”. Și nu ar vrea să fiu eu nefericit. Ai să râzi, dar chiar i-am zis „bravo, tată, nu muncim, stăm pe internet, de ce să muncim, când avem TikTok?”. Ceea ce nu e chiar interesant și nici inteligent, pentru că munca e muncă și asta cu TikTok-ul, vin niște bani, dacă vin, că nu știu, n-am întrebat-o și nu e treaba mea. E majoră, e vaccinată, e o domnișoară în toată firea, are peste 18 ani. De la 18 ani am zis „te ajut cu ce vrei tu, nu vreau să știu ce faci, atât timp cât mă respecți”. Să facă, cine știe, poate-i iese, poate mai învață ceva de la iubi, habar n-am, dar ceva bun!”, a spus Liviu Vârciu, conform Cancan, citat de .