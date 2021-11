Ce pensie avea Petrică Mîţu Stoian. Suma pe care o primea artistul: „Nu mai suport, sincer… Asta e o umilință!”

Petrică Mîţu Stoian era indignat de pensia pe care o primea după o viaţă întreagă petrecută pe scenă. Artistul era dezamăgit de suma pe care o încasa lunar, după o viaţă de muncă.

Ce pensie avea unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară din România

Acesta primea sporuri de aproximativ 700 de lei, vouchere de vacanță de 1.450 de lei pe an, aceste beneficii adunându-se la un venit pe bază de aproximativ 6.500 de lei pe lună, potrivit WOWbiz.

La începutul acestui an, salariul îi fusese redus cu 25% deoarece autorităţile locale nu au mai avut bani să susțină instituția. Ţinând cont de vechimea pe care o avea, artistul a decis să se pensioneze anticipat şi să se ocupe mai mult de sănătatea sa.

Din păcate, pensia de 2000 de lei pe care o încasa lunar nu era tocmai cea la care se aştepta.

„Nu mai suport, sincer… Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine, nu sunt de pe drum. Am făcut și eu carte, o școală, am făcut pregătire, am făcut culegeri, am umblat ani de zile peste tot să fiu un nume și să strâng lucrurile frumoase ale românilor, tradiția.

Totul până la umilință. Eu îi înțeleg și pe oamenii ăștia care ne conduc dar, fraților, aveți grijă și de noi. Nici nu știu dacă mai există ministru al culturii, n-a ieșit să zică ceva…

Ce facem cu ăia care lăfăie?”, spunea Petrică Mîțu Stoian într-un interviu acordat Adrianei Bahmuțeanu.

De ce nu a avut copii Petrică Mîțu Stoian. Motivul explicat chiar de regretatul interpret

Petrică Mîțu Stoian recunoștea că nici nu își dorea, în mod special, un copil. Interpretul de muzică populară nu avea regrete pentru că el și fosta soție nu au reușit să întemeieze o familie completă.

„Sincer, nu cred că un copil ar fi schimbat ceva. Mie nu mi-au plăcut niciodată copiii! Am avut odată o discuție cu soția mea și am ajuns la concluzia că e mai bine așa, că nu trebuie să-și strice corpul. Eu le-am cam făcut pe toate.

Dar daca s-a întâmplat sa n-am un urmaș, ca asta este, nu sunt singurul (…) Am destui nepoți care sunt aproape de mine. Cine e aproape de mine, ma iubește si ma respecta, are toată dragostea mea”, declara interpretul de muzică populară în trecut, potrivit Kanal D.

Când va fi înmormântat Petrică Mîțu Stoian

Petrică Mîțu Stoian urmează să fie înmormântat miercuri, la Cimitirul Ungureni din Craiova. În prezent, trupul neînsuflețit al celebrului artist a fost depus la sediul Ansamblului Maria Tănase din Craiova.

Regretatul artist a decedat sâmbătă seara la vârsta de 61 de ani. Acesta a fost internat în stare gravă la ATI, la spitalul din Reșița. Se pare că artistul ar fi luat o supradoză de anticoagulant, tratament pe care îl folosea în recuperare post Covid-19.