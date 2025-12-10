Mara Bănică a dezvăluit de ce a decis să nu mai împodobească bradul de Crăciun anul acesta. În timp ce multe vedete au început deja să-și decoreze casele, fosta concurentă „Asia Express” a mărturisit că preferă să respecte tradiția doar în anumite momente și sărbătorește alături de cei dragi un pic mai diferit anul acesta. Iată despre ce este vorba!

Motivul pentru care Mara Bănică nu va împodobi bradul

Pe Instagram, Mara Bănică a explicat semnificația specială pe care o are pentru ea acest moment, dar și ce va face.

„Anul acesta nu împodobesc bradul! De obicei îl fac pe 24 dimineața și îl strâng pe 8 ianuarie. Nu-mi place să-l țin în extra-sezon, mi se pare că trișez Crăciunul. Anul acesta, însă, facem Crăciunul la căldură și fac alții bradul pentru noi! Știu că mulți, de Moș Nicolae, își împodobesc casele pentru sărbători. Mie mi se pare că dispare din magie dacă stau cu bradul atât de multă vreme în casă”, a scris ea, conform Click.

De asemenea, aceasta a subliniat faptul că pregătirea bradului doar în perioada corectă, între 24 decembrie și 8 ianuarie, păstrează adevărata magie a sărbătorilor. Aceasta este regula pe care o respectă de fiecare dată, iar orice abatere, spune ea, „strică magia Crăciunului”.

Tradițiile de Moș Nicolae, respectate anual

Mara Bănică a vorbit și despre obiceiurile pe care le respectă de Moș Nicolae. Femeia consideră că darurile ar trebui să fie simbolice, conform tradiției. Așadar, dulciurile sunt cele mai potrivite, în acest caz.

„Moș Nicolae nu vine niciodată la mine în 15 ghetuțe, ci doar într-o singură pereche, ștearsă de copii de cu seara. Nu aduce nimic în afară de dulciuri, pentru că asta e menirea lui”, a spus ea.

Mai mult, Mara Bănică a atras atenția asupra faptului că esența acestei sărbători constă în gesturile simple și simbolice, cum ar fi oferirea dulciurilor copiilor, care păstrează farmecul și tradiția autentică.