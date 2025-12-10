B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb

Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb

Selen Osmanoglu
10 dec. 2025, 13:20
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Sursa Foto: Facebook/ Mara Banica
Cuprins
  1. Motivul pentru care Mara Bănică nu va împodobi bradul
  2. Tradițiile de Moș Nicolae, respectate anual

Mara Bănică a dezvăluit de ce a decis să nu mai împodobească bradul de Crăciun anul acesta. În timp ce multe vedete au început deja să-și decoreze casele, fosta concurentă „Asia Express” a mărturisit că preferă să respecte tradiția doar în anumite momente și sărbătorește Crăciunul alături de cei dragi un pic mai diferit anul acesta. Iată despre ce este vorba!

Motivul pentru care Mara Bănică nu va împodobi bradul

Pe Instagram, Mara Bănică a explicat semnificația specială pe care o are pentru ea acest moment, dar și ce va face.

„Anul acesta nu împodobesc bradul! De obicei îl fac pe 24 dimineața și îl strâng pe 8 ianuarie. Nu-mi place să-l țin în extra-sezon, mi se pare că trișez Crăciunul. Anul acesta, însă, facem Crăciunul la căldură și fac alții bradul pentru noi! Știu că mulți, de Moș Nicolae, își împodobesc casele pentru sărbători. Mie mi se pare că dispare din magie dacă stau cu bradul atât de multă vreme în casă”, a scris ea, conform Click.

De asemenea, aceasta a subliniat faptul că pregătirea bradului doar în perioada corectă, între 24 decembrie și 8 ianuarie, păstrează adevărata magie a sărbătorilor. Aceasta este regula pe care o respectă de fiecare dată, iar orice abatere, spune ea, „strică magia Crăciunului”.

Tradițiile de Moș Nicolae, respectate anual

Mara Bănică a vorbit și despre obiceiurile pe care le respectă de Moș Nicolae. Femeia consideră că darurile ar trebui să fie simbolice, conform tradiției. Așadar, dulciurile sunt cele mai potrivite, în acest caz.

„Moș Nicolae nu vine niciodată la mine în 15 ghetuțe, ci doar într-o singură pereche, ștearsă de copii de cu seara. Nu aduce nimic în afară de dulciuri, pentru că asta e menirea lui”, a spus ea.

Mai mult, Mara Bănică a atras atenția asupra faptului că esența acestei sărbători constă în gesturile simple și simbolice, cum ar fi oferirea dulciurilor copiilor, care păstrează farmecul și tradiția autentică.

Tags:
Citește și...
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Monden
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Monden
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Monden
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Monden
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Monden
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Monden
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
Monden
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
Monden
CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
Monden
Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei. Coregrafa și Max s-au văzut rar din cauza tensiunilor dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit”
Monden
Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei. Coregrafa și Max s-au văzut rar din cauza tensiunilor dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit”
Ultima oră
14:15 - Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
14:05 - B1 TV va difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred
13:44 - Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)
13:43 - Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu
13:35 - Efectele nocive ale politicilor lui Ilie Bolojan. Austeritatea și sărăcia se prelungesc și în 2026 Care este alternativa (Studiu BNS)
13:12 - Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români
12:59 - Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)
12:52 - Salariul minim, motiv de dispută între sindicate și patronate. Subiectul ridică probleme și la nivelul guvernului
12:45 - Patru ore, peste 1.100 de sancțiuni aplicate. Care au fost principalele infracțiuni constatate de polițiștii rutieri
12:34 - Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă