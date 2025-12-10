B1 Inregistrari!
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit

Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit

10 dec. 2025, 11:40
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Elena Vîșcu. Sursa foto: Captură video - Captură video - Damian Draghici / YouTube
Cuprins
  1. De ce nu și-a dorit Elena Vîșcu să inter într-o nouă relație, în primul an de după divorț
  2. Ce spune Elena Vîșcu despre noua ei relație

Fosta soție a lui CRBL anunță că viața ei amoroasă a intrat într-o altă etapă. La un an după divorț, Elena Vîșcu confirmă că este într-o nouă relație și, deși legătura este la început, direcția pare una serioasă.

De ce nu și-a dorit Elena Vîșcu să inter într-o nouă relație, în primul an de după divorț

Elena Vîșcu și CRBL și-au încheiat căsnicia în primăvara lui 2024, după 16 ani petrecuți împreună. Anunțul a venit după participarea la emisiunea „Power Couple”. Separarea s-a făcut amiabil, iar detaliile legale au fost rezolvate la notar. După divorț, CRBL a fost primul care și-a refăcut viața, în timp ce Elena a decis să își acorde mai mult timp pentru a-și da seama ce își dorește. S-a mutat din București, în căutarea liniștii, iar abia după ce s-a înțeles pe sine pe deplin, s-a deschis către o nouă relație.

„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de «doliu» , e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a declarat Elena Vîșcu, potrivit Cancan.

Ce spune Elena Vîșcu despre noua ei relație

Elena lasă lucrurile să se întâmple natural în noua relație. Nu vorbește încă despre iubire, dar este optimistă în ceea ce privește evoluția legăturii cu actualul partener. Pentru moment, starea ei de bine rămâne cea mai importantă.

„Este cineva prezent în viața mea. Elena este fericită. Cuvântul «iubește»  e prea mult, nu aș vrea să spun că gata, nuntă, dar Elena este fericită. E un nou capitol în viața ei. Asta cu «iubește» e un cuvânt mult prea puternic, nu sunt doar vorbe, trebuie să văd și fapte, dar asta e în timp”, a mai spus Elena Vîșcu.

