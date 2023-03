Ce profesie are, de fapt, Dan Bittman / Artistul a fost elevul lui Dinu Patriciu și Călin Popescu Tăriceanu

Dan Bittman, care în curând va împlini 61 de ani, a dedicat o viață întreagă muzicii.

Artistul cântă și acum alături de trupa Holograf, alături de care a cunoscut succesul. Artistul a recunoscut, într-un interviu acordat recent, că nu îi pare rău că a renunțat la meseria de inginer pentru o carieră în muzică.

Dan Bittman este de profesie inginer

Fiind cunoscut publicului larg ca și cântăret, Dan Bittman este de profesie inginer. În anul 1989 el a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Politehnice din București.

Profesorul lui de meditații a fost Dinu Patriciu, iar cel care i-a de licență și i-a acordat și nota a fost Călin Popescu Tăriceanu.

Pentru muzică, el a renunțat la inginerie. „Nu mi-a părut niciodată rău că am ales muzica în detrimentul meseriei de constructor. Cândva, am vrut să devin arhitect și am făcut meditații cu Dinu Patriciu.

Am ratat însă primul examen și fiindcă nu am dorit să pierd un an de viață am dat examen, în același an, la Construcții. Iar la examenul de licență l-am avut asistent pe tânărul profesor, pe atunci, Călin Popescu Tăriceanu, un cadru didactic foarte atent cu pregătirea studenților săi. Spun asta ca să nu mai existe comentarii de tipul celor cum că m-aș învârti doar în zone pesediste. Na, că am fost și prin curtea liberalilor”, și-a amintit Dan Bittman, potrivit .

Călin Popescu Tăriceanu a fost uimit de rezultatele artistului

Artistul povestea într-un interviu mai vechi că profesorul Călin Popescu Tăriceanu a fost uimit de rezultatele lui destul de bune la învățătură. „Călin Popescu Tăriceanu a fost surprins că eu chiar am învățat pentru examen.

Mi-a spus asta ulterior. Știa că sunt membru în Holograf, că făceam mereu repetiții și că timpul meu era limitat. Până la sau de licență, cum i se spune azi, Tăriceanu credea că îmi luăm notele ața, pe ochi frumoși. Ei bine, m-a examinat și am luat 8″, a povestit artistul într-un interviu.