Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru o noapte de cazare în complexul lui Dan Bittman

Dan Bittman se numără printre cei mai îndrăgiți artiști din România. Pe lângă activitatea din muzică, care s-a dovedit a fi de succes, astfel că acesta deține un complex la 49 de kilometri de București, unde oamenii se bucură de liniște, dar și de prețurile avantajoase.

Câți bani cere Dan Bittman pentru o noapte de cazare în complexul său

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, deține un complex la 49 de km de Capitală, pe Autostrada Soarelui, chiar pe malul lacului Sulimanu. Locația este perfectă pentru persoanele care vor să se bucure de liniște, dar și de priveliștea superbă. Este vorba despre parcul de agrement “A2 Wake Park” în care ar fi investit peste 700.000 de euro.

Parcul de agrement se numără printre locațiile preferate ale bucureștenilor care vor să scape de agitația orașului. Afacerea artistul a avut profit și în pandemie, când alții au întâmpinat probleme în afaceri.

View this post on Instagram

Contrar așteptărilor multor oameni, prețurile sunt accesibile pentru orice, astfel că o noapte în complexul deținut de artist costă 150 de lei, în timp ce închirierea unui apartament are prețul de 250 de lei.

„Afacerea mergea mai bine în pandemie. Probabil acum lumea are mai multe locuri în care se poate duce, dar la final de săptămână vin cei obișnuiți. În primul an de pandemie am avut mai mulți clienți. Poți să te dai pe teleski pe lac, să pescuiești.

Dacă nu ești curajos poți să faci plimbări pe lac, canoe, să vâslești. Sau poate ești pasionat de paintball, este un teren special amenajat pe care se organizează competiții. Vrem să amenajăm și un teren de beach volleyball. Suntem în discuții cu Federația de Volei”, a declarat Dan Bittman pentru fanatik.ro.

Persoanele care decid să meargă acolo pot vâsli, pot face plimbări pe lac sau canoe.

De asemenea, nici pasionații de paintball nu au fost uitați, astfel că există un teren special pentru ei. Cum afacerea este prosperă, Dan Bittman se gândește să amenajeze o zonă și celor pasionați de beach voleyball.