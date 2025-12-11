B1 Inregistrari!
Avertizare meteo pentru șoferii în trafic. Cod galben de ceață densă în mai multe județe

Adrian Teampău
11 dec. 2025, 08:46
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Avertizare meteo de ceață densă
  2. Prognoza meteo pentru 11 decembrie

O avertizare meteo care vizează șoferii ce pornesc la drum, în această dimineață, a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie. O ceață densă s-a lăsat în mai multe zone, îngreunând traficul pe drumurile publice.

Avertizare meteo de ceață densă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă valabile în orele următoare. Această avertizare meteo vizează zone din majoritatea județelor țării. Mai exact, ceața va afecta circulația rutieră și nu numai în 28 de judeţe. Potrivit sursei citate, va fi ceață care va determina o vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Fenomenul va fi prezent până în jurul orei nouă în mai multe localități din următoarele județe:

  • Galaţi;
  • Vaslui;
  • Mureş;
  • Mehedinţi;
  • Gorj;
  • Harghita;
  • Braşov;
  • Covasna;
  • Alba;
  • Ialomiţa;
  • Călăraşi;
  • Giurgiu;
  • Ilfov;
  • Teleorman;
  • Olt;
  • Dolj; Constanţa;
  • Tulcea;
  • Botoşani;
  • Vrancea;
  • Iaşi;
  • Brăila.

Acelaşi fenomen va persista, până la ora 10:00, şi în zone din judeţele Arad, Bihor, Timiş, Maramureş, Caraş-Severin şi Hunedoara.

Prognoza meteo pentru 11 decembrie

Ziua de 11 decembrie 2025 se anunță mohorâtă și rece, în ton cu jumătatea lunii decembrie. Temperaturile se mețin apropiate de cele normale pentru această dată. ANM a emis pentru primele ore ale dimineții o avertizare meteo pentru ceața densă. Norii joși vor întregi peisajul, mai ales în prima parte a zilei, aducând un plus de disconfort termic.

Prognoza indică ploi slabe pe alocuri sau precipitații sub formă de burniță. Acestea se vor manifeta mai ales în jumătatea vestică și în sudul țării. În Muntenia și Oltenia, șansele de ploaie sunt mai reduse, însă nu pot fi excluse. La munte, la altitudini mari, există probabilitatea să ningă sau să se manifesteze lapovița. Ploi mărunte vor contribui la senzația de umezeală și la un disconfort general, chiar dacă termometrele nu indică ger.

Valorile termice, pentru ziua de 11 decembrie, se încadrează în normalul climatologic al lunii. Maximele zilei se vor situa între 2 și 8 grade Celsius pe tot teritoriul țării. Cele mai reci zone vor fi cele afectate de persistența ceții dense, unde termometrele nu vor trece de 2-3 grade. Un mic respiro termic ar putea fi înregistrat în nordul Moldovei și în zonele cu cer mai degajat.

Vântul va sufla în general slab, cu intensificări izolate pe crestele montane înalte, unde rafalele ar putea atinge 40-50 km/h. În restul țării, circulația aerului este calmă.

