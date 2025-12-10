B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului

10 dec. 2025, 11:05
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Întâlnire de gradul 0 între Gigi Becali și Tzanca Uraganu. Momentul a făcut furori pe rețelele de socializare, iar asta nu doar datorită notorietății cleor doi, dar și pentru că patronul FCSB l-a provocat pe manelist la o probă de putere.

Ce provocare i-a lansat Gigi Becali lui Tzanca Uraganu

Luni, Gigi Becali și Tzanca Uraganu au participat la un eveniment mondent. Patronul FCSB a primit premiul „Omul anului 2025”, dar a simțit că mai trebuia să treacă încă o probă pentru a-l merita pe deplin. Astfel că, în drum spre ieșire, atunci când s-a întâlnit cu Tzancă Uraganu, l-a provocat pe manelist să facă skanderbeg.

Cei doi dau mâna, iar Gigi Becali profită de momentul în care adversarul său se pregătește de duel și îl „pune la pământ” rapid. Gestul a stârnit amuzamentul celor prezenți.

Dialogul dintre Gigi Becali și Tzanca Uraganu

Gigi Becali a știut cum să pună problema pentru a-l convinge pe Tzanca Uraganu să accepte provocarea lui. După ce au făcut o poze împreună, patronul FCSB i-a spus manelistului că este „mai uragan” decât el.

Tzancă Uraganu: Știu, știu. Asta știu.

Gigi Becali: Eu-s mai uragan ca tine.

Tzancă: Sunteți singurul uragan care e mai uragan decât mine.

Becali: Faci skanderbeg cu mine?

Tzancă: Fac.

@tzzzancauraganu♬ sunet original – tzzzanca uraganu 🏆

Prima interacțiune între patronul FCSB și manelist

Nu este prima dată când cei doi dialoghează. Gigi Becali și Tzanca Uraganu au purtat o conversație online în urmă cu mai bine de un an, atunci când patronul FCSB a transmis un live de pe contul de socializare a lui Mihai Neamțu.

Gigi Becali: Am auzit de tine, dar îți știam fața. Dacă te numeai numai Tzancă nu era problemă. Ai avut inspirație să te numești Uraganu. Că dacă te numeai numai Tzancă…

Tzancă Urganu: Da, este un nume de scenă. Pe mine mă cheamă Andrei, sunt născut de Sf. Andrei. Știu că sunteți cu Dumnezeu, cu Sfinții.

Becali: Te cheamă Andrei, dar ai fost deștept să-ți pui numele de scenă Uraganu.

Tzancă: Da, a fost un nume de scenă, să le rămână oamenilor în cap.

Becali: Dar tu cu drogurile nu ai treabă, nu?

Tzancă: Niciodată! Sunt un băiat cuminte!

Becali: Să nu pui nasul deloc pe droguri.

Tzancă: Nu, domnul Gigi. Nu am treabă cu așa ceva, eu sunt cu Dumnezeu și ajut și eu oamenii cât pot. Nu sunt la nivelul dumneavoastră. Am urmat exemplele și eu.

Becali: Bravo! Uite, mă bucur când aud asta, că un om îmi urmează exemplul, înseamnă că am făcut ceva bun în viața mea.

Uraganu: 100% ați făcut ceva ce n-a făcut nimeni în țara asta pentru oameni.

Becali: Fii atent că îți spun ceva! Și un pahar de apă de îl vei da, îl vei primi acolo, la Judecată.

