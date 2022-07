Ce sacrificii face Irina Rimes, la finalul concertelor ei: „Mă flatează, dar până la urmă e ceva trist”

Irina Rimes este una dintre cele mai de succes interprete din showbizul autohton. Artista din Republica Moldova s-a mutat la București și a cucerit publicul din România.

Artista a vorbit recent despre sacrificiile prin care este nevoită să treacă din punct de vedere al carierei muzicale, mai ales atunci când vine vorba de concerte, relatează

Ce sacrificii face Irina Rimes la sfârșitul concertelor ei

a recunoscut că face multe sacrificii când vine vorba de fanii ei spunând că „Uneori simt că sacrific foarte mult. De exemplu, avem…nu știu, concerte și eu stau la poze mai mult decât stau pe scenă. Stau până la ultimul om. Ar părea ușor, dar dacă stai pentru 100 de oameni să faci poză cu fiecare și mai ales…vin oameni care au de spus o poveste: știi, eu am ascultat piesa ‹Nu știi tu să fii bărbat›, eu am realizat că soțul meu nu mă respectă și nu mă iubește, pentru că corespundea lucrurilor pe care le spui tu în piesă și am divorțat. De aia stau până la ultima poză, doar că lucrurile astea nu te încarcă, lucrurile astea te descarcă în general, ajungi foarte obosit acasă și îți dai seama că asta este.

Eu mai mult dau la poze din mine decât pe scenă. Pe scenă eu cânt…eu am plăcere când sunt pe scenă și cânt pentru ei, dar mă simt bine cântând pentru ei, dar la poze este fix pentru ei, nu pentru mine și atunci eu simt că rup câte o bucățică și dau fiecărui om care vine și spune povestea lui, eventual se întâmplă să fie oameni cu povești de viață, care au traume și vin și spun: eu am ascultat muzica ta. Bine, pe mine mă flatează lucrul ăsta, dar până la urmă e ceva trist’, a explicat ea la podcastul lui Adrian Artene.

Irina Rimes a lansat noul album „Acasă”

Regizorul Bogdan Păun alături de care colaborează pentru videoclipurile ei a spus că „Aveam în minte de acum doi ani un astfel de proiect, doar că așteptam albumul muzical potrivit. «Acasă» a fost oportunitatea perfectă. Inițial, ne-am gândit să facem visuals, dar, odată cu apariția acestor lumi virtuale, am considerat că trebuie să trecem la următorul nivel, să oferim fanilor o experiență diferită, privată. Așa a apărut aplicația VR și ideea unui concert în Metaverse, primul din România, o lume nouă în care Irina este un avatar cu care fanii pot interacționa’.