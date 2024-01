Ce salariu avea Sorin Bontea când s-a angajat prima dată ca bucătar, pe vremea comunismului

Se poate spune că , prin performanțele realizate în cadrul emisiunii ai cărei jurați au fost, ”Chefi la cuțite”, au reprezentat vârful de lance al operațiunii de transformare a denumirii de bucătarului în cea de chef…

A vrut să ajungă în Germania, imediat după armată

Povestea transformării lui Sorin Bontea, de la un necunoscut la una dintre cele mai populare prezențe pe micul ecran, a început destul de greu. După ce a terminat armata, visul pe care și-l dorea îndeplinit chef-ul era să ajungă și să muncească în Germania, ca fratele lui.

”Am ieșit din armată, ce țară liberă? Mentalitatea era la fel, s-a schimbat după anii 2000. Am încercat atunci să fug și eu în Germania. Fratele meu a fugit, dar pe noi ne-au prins pe la unguri și ne-au dat înapoi… S-a întâmplat în 1991, după ce am terminat armata”, povestea chef Bontea.

Să zicem doar că ar merita să mulțumească grănicerilor unguri, pentru cursul pe care l-a urmat viața după trecerea frauduloasă a frontierei.

Sorin Bontea, despre începuturile meseriei, care a fost primul lui salariu

În cadrul podcastului ”Fain dar bun”, realizat de Mihai Morar, Sorin Bontea a povestit despre începuturile în meseria de bucătar, cea care avea să-i aducă atâta satisfacție.

Prima oară, ca bucătar, a lucrat la o alimentară din Piața Amzei, din Capitală, care vindea produse semipreparate. Datorită abnegației și priceperii, Sorin Bontea spune că salariu i-a fost mărit de la 1.500 de lei, la 2.150 de lei. Partea și mai proastă era că angajatorii nu prea lăsau loc de întors, chemând muncitorii la bucătărie chiar și în noaptea dintre ani.

„Eu am trecut prin multe, eram puști, eram copil pe atunci. Am lucrat prin Piața Amzei la Gospodina și un bar, după 1990. Era genul ăla de alimentară unde te duceai și luai semipreparate. Eu lucram acolo ca bucătar. Eram tot ajutor, de fapt… Am lucrat trei ani, apoi m-au trimis în armată și m-am întors și tot așa era…

Cred că ajunsesem bucătar, de la 1.500 de lei aveam vreo 2.150. Pe acolo era salariul. (…) Și ne trimiteau să muncim chiar și în noaptea de Revelion, undeva pe la Romexpo se făcea Revelionul Tineretului.

Asta era înainte de armată, pe vremea lui Ceaușescu. Eram puști și noi am fugit de acolo, am mers la Revelion”, în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar, conform .