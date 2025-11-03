Actrița Monica Bîrlădeanu și medicul Valeriu Gheorghiță au sărbătorit recent un an de căsnicie. Deși au o relație la care mulți doar visează, într-un interviu recent, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut pentru soțul ei.

Ce schimbare a acceptat Monica Bîrlădeanu să facă pentru soțul ei

La 46 de ani, Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai frumoase persoane publice de sex feminin din România. Însă, felul în care arată, nu se datorează în totalitate genelor ei, ci și modului în care a avut grijă de aspectul său fizic.

Unul dintre aspectele la care vedeta este extrem de atentă este somnul. Nu doar numărul de ore dormite este important, ci și calitatea somnului. Iar pentru a se odihni bine, vedeta obișnuia să își seteze temperatura din cameră la 17 grade. Însă, de când este cu Valeriu Gheorghiță, Monica Bîrlădeanu a acceptat să facă un compromis, iar în camera în care cei doi dorm sunt 19 grade.

„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa.

Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă, adică nu știu. Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit Monica Bîrlădeanu la emisiunea „Dincolo de copertă”.

La ce vârstă a început să folosească fondul de ten?

Un factor care a ajutat-o pe Monica Bîrlădeanu să aibă un ten fără de defect este vârsta la care a început să folosească produse de înfrumusețare precum fondul de ten.

„Fondul de ten a intrat în viața mea mult mai târziu. După 20 de ani. a fost o femeie cochetă. Cu resurse modeste, dar o femeie care a avut grijă de ea. Crescând cu o astfel de mamă, evident că ai niște deprinderi de acasă.

În plus, gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică e nevoie. E un «instrument» fața. Fața, vocea, corpul”, a mai dezvăluit .