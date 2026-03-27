Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo

Adrian Teampău
27 mart. 2026, 13:46
Tom Hanks Sursa foto: Hepta/ © Lev Radin/ZUMA Press Wire)
Cuprins
  1. Tom Hanks revine cu o comedie
  2. Bad Bunny și Colman Domingo, în distribuția filmului

Tom Hanks, cunoscutul actor laureat cu premiul Oscar va juca rolul principal într-o comedie despre baseball intitulată „The Comebacker”. Din distribuție ar mai putea face parte cântărețul Bad Bunny și actorul Colman Domingo.

Tom Hanks revine cu o comedie

Actorul laureat cu două premii Oscar va colabora la viitoarea peliculă, „The Comebacker”, o comedie dramatică despre baseball, cu regizoarea Marielle Heller. Tom Hanks va juca rolul principal în acest film, după cum transmite agenţia EFE citând revista de specialitate Variety.

Cei doi, Heller şi Hanks au colaborat anterior la filmul „Beautiful Day in the Neighborhood”. Pentru jocul din această producție, actorul american a obţinut o nominalizare la Oscar. Ei vor produce acest nou film, prin intermediul caselor lor de producţie. Regizoarea va semna, de asemenea, și scenariul viitoarei producții

Filmul „The Comebacker” are la bază o povestire scrisă de Dave Eggers, care vorbește despre întâmplările prin care trece un reporter sportiv care acoperă activitatea echipei San Francisco Giants. Acesta este sătul de rutina sa profesională și așteaptă ceva care să-i dea un nou avânt.

Cariera reporterului se schimbă odată cu sosirea unui aruncător debutant, care reaprinde pasiunea protagonistului pentru sport.

Bad Bunny și Colman Domingo, în distribuția filmului

Alături de Tom Hanks, din distribuția filmului ar mai putea face parte, conform unor surse citate de Variety, cântăreţul Bad Bunny, dar şi actorul nominalizat la Oscar Colman Domingo. Sursele citate susțin că cei doi ar fi interesaţi să participe la acest proiect nou.

De altfel, Hanks a fost văzut la concertul pe care starul portorican l-a susţinut în Australia în februarie.

Actorul amrican mai are în pregătire și alte filme precum „Greyhound 2”, „Lincoln in the Bardo” şi „Toy Story 5”. În această din urmă producție, care va avea premiera în vară, el dă voce legendarului personaj Woody.

