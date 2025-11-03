B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”

Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”

B1.ro
03 nov. 2025, 19:21
Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
Sursa Foto: Andreea Marin / Facebook
Cuprins
  1. Cum a descris Andreea Marin fericirea revederii cu Violeta
  2. Ce i-a urât Andreea Marin fiicei sale, Violeta

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a revenit recent în România, după câteva luni petrecute în Statele Unite ale Americii, unde își continuă studiile. Adolescenta în vârstă de 17 ani a profitat de o scurtă vacanță pentru a-și revedea familia, spre bucuria mamei sale, care a așteptat cu nerăbdare acest moment. Reîntâlnirea cu Violeta a fost plină de emoție, iar Andreea Marin a împărtășit trăirile sale într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Cum a descris Andreea Marin fericirea revederii cu Violeta

Pe pagina sa de Facebook, Andreea Marin a descris în detaliu bucuria de a-și avea fiica din nou alături. Vedeta a mărturisit că zilele petrecute împreună cu Violeta au fost un adevărat dar, pline de tandrețe și fericire. După luni întregi de dor, prezentatoarea a simțit din nou liniștea și împlinirea de a fi mamă.

„Binecuvântare. Sau… adevărata fericire. De multe ori am primit sau mi-am pus întrebarea: ce e fericirea pentru mine? Cum arată și cum se simte ziua aceea rară, perfectă, în inima mea? Ca în aceste ultime 3 zile, acesta e răspunsul. Sunt recunoscătoare. După luni de zile de dor, am fost din nou împreună. I-am mirosit părul fără ca ea să știe, prin somn. Am îmbrățișat-o de 100 ori. I-am sărutat obrajii”, și-a început Andreea Marin postarea pe Facebook.

Ce i-a urât Andreea Marin fiicei sale, Violeta

Fosta „Zână a Surprizelor” a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu fiica sa și despre cât de mult îi simte lipsa atunci când sunt departe una de cealaltă. Andreea Marin a dezvăluit momentele care îi sunt cele mai dragi atunci când este cu Violeta. Momente în care tânăra nu se sfiește din a-i mărturisi mamei ei cât o iubește.

„M-a strigat de nenumărate ori, când aveam ceva de făcut în altă încăpere: «Mami?» Crezând că pot fi de ajutor, răspundeam pe loc. Și același mesaj, ca un dar, repetat neobosit, cu drag: «Voiam doar să-ți spun că te iubesc!» Nu, nu m-am săturat să aud aceleași cuvinte – balsam pentru inima mea. Să ascult dorul și să simt iubirea din ele. În acest punct, nu sunt puternică. Sunt doar… mamă. Mulțumesc pentru dar, copilul meu! Drum bun, să fii protejată! Și să revii om mare, căci între timp vei împlini 18 ani! Nu știu când a trecut vremea, dar e mereu atât de frumos să fiu… mama ta! Și așa voi rămâne. E rolul cu adevărat minunat din viața mea!”, a mai scris fosta prezentatoare TV.

În mai puțin de o zi, postarea Andreei Marin a strâns peste 47.000 de like-uri și 2.300 de comentarii, semn că internauții au apreciat vulnerabilitatea postării Andreei Marin.

Tags:
Citește și...
Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
Monden
Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
Monden
Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
Ce spune Mihai Sturzu despre destrămarea trupei Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați”
Monden
Ce spune Mihai Sturzu despre destrămarea trupei Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați”
Billie Eilish îi provoacă pe miliardari! A donat 11,5 milioane de dolari: „Dacă ai bani, ar fi minunat să-i folosești pentru lucruri bune”
Monden
Billie Eilish îi provoacă pe miliardari! A donat 11,5 milioane de dolari: „Dacă ai bani, ar fi minunat să-i folosești pentru lucruri bune”
Alexandru Ciucu a spus ce a dus la declinul căsniciei cu Alina Sorescu: „E unul dintre marile mele regrete”
Monden
Alexandru Ciucu a spus ce a dus la declinul căsniciei cu Alina Sorescu: „E unul dintre marile mele regrete”
Vedetele de la noi care resping vehement celebrarea Halloween-ului. „Să-l sărbătorești pe diavol, mi se pare cam ciudat”
Monden
Vedetele de la noi care resping vehement celebrarea Halloween-ului. „Să-l sărbătorești pe diavol, mi se pare cam ciudat”
Jesse Eisenberg a surprins cu gestul său. Actorul va dona un rinichi unui necunoscut: „Da, e adevărat” (VIDEO)
Monden
Jesse Eisenberg a surprins cu gestul său. Actorul va dona un rinichi unui necunoscut: „Da, e adevărat” (VIDEO)
A murit un cunoscut actor francez. Tcheky Karyo a colaborat cu marii regizori ai lumii
Monden
A murit un cunoscut actor francez. Tcheky Karyo a colaborat cu marii regizori ai lumii
Vedetele din România care au declarat război Halloween-ului. „Noi suntem cu Dumnezeu, nu ne punem coarne de draci”
Monden
Vedetele din România care au declarat război Halloween-ului. „Noi suntem cu Dumnezeu, nu ne punem coarne de draci”
Experiența care i-a schimbat viața lui Emil Mitrache. Cine este femeia care l-a salvat de la moarte: „Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche”
Monden
Experiența care i-a schimbat viața lui Emil Mitrache. Cine este femeia care l-a salvat de la moarte: „Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche”
Ultima oră
20:32 - AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
20:26 - Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
20:25 - Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre cele mai așteptate produse
20:20 - Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
19:46 - Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice
19:33 - 4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
18:55 - Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
18:45 - Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
18:37 - Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
18:30 - S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)