Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a revenit recent în România, după câteva luni petrecute în Statele Unite ale Americii, unde își continuă studiile. Adolescenta în vârstă de 17 ani a profitat de o scurtă vacanță pentru a-și revedea familia, spre bucuria mamei sale, care a așteptat cu nerăbdare acest moment. Reîntâlnirea cu Violeta a fost plină de emoție, iar Andreea Marin a împărtășit trăirile sale într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Cum a descris Andreea Marin fericirea revederii cu Violeta

Pe pagina sa de Facebook, Andreea Marin a descris în detaliu bucuria de a-și avea fiica din nou alături. Vedeta a mărturisit că zilele petrecute împreună cu Violeta au fost un adevărat dar, pline de tandrețe și fericire. După luni întregi de dor, prezentatoarea a simțit din nou liniștea și împlinirea de a fi mamă.

„Binecuvântare. Sau… adevărata fericire. De multe ori am primit sau mi-am pus întrebarea: ce e fericirea pentru mine? Cum arată și cum se simte ziua aceea rară, perfectă, în inima mea? Ca în aceste ultime 3 zile, acesta e răspunsul. Sunt recunoscătoare. După luni de zile de dor, am fost din nou împreună. I-am mirosit părul fără ca ea să știe, prin somn. Am îmbrățișat-o de 100 ori. I-am sărutat obrajii”, și-a început Andreea Marin .

Ce i-a urât Andreea Marin fiicei sale, Violeta

Fosta „Zână a Surprizelor” a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu fiica sa și despre cât de mult îi simte lipsa atunci când sunt departe una de cealaltă. Andreea Marin a dezvăluit momentele care îi sunt cele mai dragi atunci când este cu Violeta. Momente în care tânăra nu se sfiește din a-i mărturisi mamei ei cât o iubește.

„M-a strigat de nenumărate ori, când aveam ceva de făcut în altă încăpere: «Mami?» Crezând că pot fi de ajutor, răspundeam pe loc. Și același mesaj, ca un dar, repetat neobosit, cu drag: «Voiam doar să-ți spun că te iubesc!» Nu, nu m-am săturat să aud aceleași cuvinte – pentru inima mea. Să ascult dorul și să simt iubirea din ele. În acest punct, nu sunt puternică. Sunt doar… mamă. Mulțumesc pentru dar, copilul meu! Drum bun, să fii protejată! Și să revii om mare, căci între timp vei împlini 18 ani! Nu știu când a trecut vremea, dar e mereu atât de frumos să fiu… mama ta! Și așa voi rămâne. E rolul cu adevărat minunat din viața mea!”, a mai scris fosta prezentatoare TV.

În mai puțin de o zi, postarea Andreei Marin a strâns peste 47.000 de like-uri și 2.300 de comentarii, semn că internauții au apreciat vulnerabilitatea postării Andreei Marin.