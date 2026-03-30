Acasa » Politică » Primarii cer mai mulți bani. Adunarea Generală a Municipiilor insistă pentru decontări de urgență pe programele guvernamentale

Primarii cer mai mulți bani. Adunarea Generală a Municipiilor insistă pentru decontări de urgență pe programele guvernamentale

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 19:31
Primarii cer mai mulți bani. Adunarea Generală a Municipiilor insistă pentru decontări de urgență pe programele guvernamentale
Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce au cerut primarii reuniți în AMR?
  2. Ce modificări legislative sunt propuse?
  3. Care sunt primarii care au participat la Adunarea Generală?

Primarii cer mai mulți bani pentru decontarea lucrărilor derulate prin programele guvernamentale derulate de Ministerul Dezvoltării. Este cererea pe care au formulat-o după Adunarea Generală a Asociațiilor Municipiilor din România (AMR).

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că primarii au discutat despre închiderea PNRR, în luna august, dar și despre decontările pe programele Anghel Saligny şi cele derulate de Compania Naţională de Investiţii (CNI).

Ce au cerut primarii reuniți în AMR?

Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că edilii au solicitat guvernului să le deconteze de urgență facturile pe aceste programe și să deblocheze hotărârea de guvern privind criteriile după care devin prioritare investiţiile.

Ea a precizat că este nevoie de acest act normativ pentru ca primarii să poată semna contractele și să finalizeze procedurile de achiziție.

Adunarea Generală a AMR a analizat, în mod special, aspecte legate de închiderea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în luna august. De asemenea a fost analizat stadiul implementării programelor Anghel Saligny şi cele derulate prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).

În acest context, edilii au cerut măsuri urgente pentru a nu fi nevoiți să blocheze plata proiectelor aflate în execuţie.

Ce modificări legislative sunt propuse?

Primarii reuniți în AMR au solicitat amendarea legii care prevede asigurarea obligatorie de către unităţile administrativ-teritoriale a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap. Asociația solicită restrângerea listei de dizabilităţi doar pentru bolnavii și însoţitorii celor care au afecţiuni locomotorii sau de vedere.

De asemenea, Olguţa Vasilescu a atras atenţia asupra OUG 69/2025, care prevede că societăţile cu mai puţin de 5 angajaţi să fie desfiinţate. În opinia sa, o astfel de măsură va duce la dispariția unor societăți care administrează parcurile industriale. Acestea au doar manager şi economist. În acest sens, edilii cer ca modificarea să nu mai limiteze numărul de angajaţi.

AMR insistă, totodată, ca şi angajaţii Poliţiei Locale să poată interveni pentru a determina respectarea regulilor de circulație. Ultima OUG pusă în transparenţă stabilește că aceste atribuții revin doar lucrătorilor Poliţiei Naţionale.

Totodată, s-a mai cerut ca Agenţia Naţională a Funcţiei Publice (ANFP) să elaboreze un ghid de aplicare a legii privind restructurarea aparatului bugetar. AMR dorește să existe o practică unitară pentru a nu apărea probleme în instanță, odată cu concedierile colective ce vor avea loc.

Care sunt primarii care au participat la Adunarea Generală?

Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) a avut loc luni la Bucureşti. La întâlnire au participat primarii municipiilor din întreaga ţară, alături de reprezentanţi ai administraţiei publice centrale.

De asemenea, au fost prezenți Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Dragoş Pîslaru, ministrul fondurilor europene, Ionel Tescaru, preşedinte ANRSC, Vasile-Felix Cozma, preşedintele ANFP, Anişoara Ulceluşe, preşedinte AMEPIP, Adrian Petcu, subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Francisc Oscar Gal, subsecretar de Stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Kristina Kozma, secretar general AMEPIP.

Potrivit sursei citate, propunerile rezultate în urma reuniunii vor fi transmise Guvernului şi Parlamentului României în zilele următoare, pentru a fi transformate în acte normative.

Citește și...
Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
Politică
Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
Nicușor Dan nu crede într-un guvern minoritar condus de Bolojan. Cum vede președintele certurile din coaliție
Politică
Nicușor Dan nu crede într-un guvern minoritar condus de Bolojan. Cum vede președintele certurile din coaliție
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul pentru neplata drepturilor salariale restante ale magistraților: „Acum noi plătim rezultatul celor 10 ani” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul pentru neplata drepturilor salariale restante ale magistraților: „Acum noi plătim rezultatul celor 10 ani” (VIDEO)
Aderarea la euro, următorul obiectiv al României. Președintele Nicușor Dan dă de lucru coaliției de guvernare
Politică
Aderarea la euro, următorul obiectiv al României. Președintele Nicușor Dan dă de lucru coaliției de guvernare
Ilie Bolojan anunță reducerea accizei la carburanți: „În primă etapă ne concentrăm pe motorină”. Când intră măsura în vigoare
Politică
Ilie Bolojan anunță reducerea accizei la carburanți: „În primă etapă ne concentrăm pe motorină”. Când intră măsura în vigoare
A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
Politică
A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
Politică
Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
Ultima oră
21:16 - Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
21:13 - Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express
21:04 - Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
20:44 - Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
20:40 - Nicușor Dan nu crede într-un guvern minoritar condus de Bolojan. Cum vede președintele certurile din coaliție
20:19 - Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul pentru neplata drepturilor salariale restante ale magistraților: „Acum noi plătim rezultatul celor 10 ani” (VIDEO)
20:16 - Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
20:03 - Aderarea la euro, următorul obiectiv al României. Președintele Nicușor Dan dă de lucru coaliției de guvernare
19:57 - Ilie Bolojan anunță reducerea accizei la carburanți: „În primă etapă ne concentrăm pe motorină”. Când intră măsura în vigoare
19:36 - Gata cu salariile ascunse! Legea care obligă angajatorii să spună clar cât plătesc