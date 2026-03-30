Primarii cer mai mulți bani pentru decontarea lucrărilor derulate prin programele guvernamentale derulate de Ministerul Dezvoltării. Este cererea pe care au formulat-o după Adunarea Generală a (AMR).

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor, , a anunţat că primarii au discutat despre închiderea , în luna august, dar și despre decontările pe şi cele derulate de Compania Naţională de Investiţii (CNI).

Ce au cerut primarii reuniți în AMR?

Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că edilii au solicitat guvernului să le deconteze de urgență facturile pe aceste programe și să deblocheze hotărârea de guvern privind criteriile după care devin prioritare investiţiile.

Ea a precizat că este nevoie de acest act normativ pentru ca primarii să poată semna contractele și să finalizeze procedurile de achiziție.

Adunarea Generală a AMR a analizat, în mod special, aspecte legate de închiderea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în luna august. De asemenea a fost analizat stadiul implementării programelor Anghel Saligny şi cele derulate prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).

În acest context, edilii au cerut măsuri urgente pentru a nu fi nevoiți să blocheze plata proiectelor aflate în execuţie.

Ce modificări legislative sunt propuse?

Primarii reuniți în AMR au solicitat amendarea legii care prevede asigurarea obligatorie de către unităţile administrativ-teritoriale a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap. Asociația solicită restrângerea listei de dizabilităţi doar pentru bolnavii și însoţitorii celor care au afecţiuni locomotorii sau de vedere.

De asemenea, Olguţa Vasilescu a atras atenţia asupra OUG 69/2025, care prevede că societăţile cu mai puţin de 5 angajaţi să fie desfiinţate. În opinia sa, o astfel de măsură va duce la dispariția unor societăți care administrează parcurile industriale. Acestea au doar manager şi economist. În acest sens, edilii cer ca modificarea să nu mai limiteze numărul de angajaţi.

AMR insistă, totodată, ca şi angajaţii Poliţiei Locale să poată interveni pentru a determina respectarea regulilor de circulație. Ultima OUG pusă în transparenţă stabilește că aceste atribuții revin doar lucrătorilor Poliţiei Naţionale.

Totodată, s-a mai cerut ca Agenţia Naţională a Funcţiei Publice (ANFP) să elaboreze un ghid de aplicare a legii privind restructurarea aparatului bugetar. AMR dorește să existe o practică unitară pentru a nu apărea probleme în instanță, odată cu concedierile colective ce vor avea loc.

Care sunt primarii care au participat la Adunarea Generală?

Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) a avut loc luni la Bucureşti. La întâlnire au participat primarii municipiilor din întreaga ţară, alături de reprezentanţi ai administraţiei publice centrale.

De asemenea, au fost prezenți Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Dragoş Pîslaru, ministrul fondurilor europene, Ionel Tescaru, preşedinte ANRSC, Vasile-Felix Cozma, preşedintele ANFP, Anişoara Ulceluşe, preşedinte AMEPIP, Adrian Petcu, subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Francisc Oscar Gal, subsecretar de Stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Kristina Kozma, secretar general AMEPIP.

Potrivit sursei citate, propunerile rezultate în urma reuniunii vor fi transmise Guvernului şi Parlamentului României în zilele următoare, pentru a fi transformate în acte normative.