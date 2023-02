Ce se ascunde de fapt în spatele unei poze perfecte de pe rețele? Adela Popescu: „Frumoși în poză, necăjiți pe interior”

Adela Popescu a vorbit despre adevărul ascuns în spatele aparențelor perfecte pe rețelele sociale. În ciuda faptului că arăta minunat în unele dintre acestea, în realitate se confrunta cu tristețe și necazuri. Actrița a subliniat faptul că ceea ce se vede în fața camerei de fotografiat nu reflectă întotdeauna realitatea vieții tale. De aceea, ea a decis să păstreze doar fotografiile care transmit fericire, chiar dacă nu au fost realizate profesional.

Adela Popescu, despre iluzia unei vieți perfecte

Mulți oameni caută să transmită iluzia unei vieți perfecte prin intermediul fotografiilor postate pe internet, dar acest lucru poate fi înșelător. Deși pozele pot sugera o stare de fericire, poate exista o realitate diferită în spatele lor. Adela Popescu a înțeles acest lucru atunci când a dorit să înrămeze cele mai frumoase fotografii de familie.

„Pe vremuri aveam deseori conflicte eu și Radu din cauza fotografiilor. Eu voiam să îmi facă mai multe și mai des și în toate să am picioarele lungi, talia subțire, să surprindă surâsul potrivit, părul aranjat, etc. Apoi am renunțat la „ambiția” asta și am trecut la nivelul superior, acela în care toți cei din familie să fim bine. Sau măcar să ne uităm în același timp la cameră. Și am reușit de câteva ori. Chiar avem unele fotografii de familie de prin vacanțe, „de revistă”, cum s-ar spune”, a scris actrița pe Instagram.

Momente fericite în familia vedetelor

„Acum un timp m-am hotărât să cumpăr niște rame și să înrămez cele mai frumoase poze de familie ale noastre. Am ales vreo șase. Și cum stăteam eu așa la masă și mă uitam mândră la ele, unele îmi transmiteau o stare de majoră bucurie, iar una anume nu. Deși și în aceea, vă spun, eram ca la carte”, a continuat Adela în postarea sa.

Una dintre fotografiile de familie, deși toți arătau impecabil în ea, ascundea un adevăr trist: niciunul nu era cu adevărat fericit. „Și mi-am amintit. Fotografia aceea era o fotografie pe care am făcut-o când eu și Radu eram ciondăniți și copiii, normal, simțindu-ne, fuseseră toată dimineața aceea ciufuți și necooperanți. Deși frumoși în poză, necăjiți pe interior. Așa că pe pereții noștri vor fi doar poze care surprind momente fericite, pe care să nu vrei să le uiți”, a explicat Adela Popescu.