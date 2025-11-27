După decesul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu a lăsat în spate divergențele pe care le-a avut cu fiica sa, Nidia, și a sprijinit-o. Ba mai mult, la priveghiul artistului, cele două s-au și îmbrățișat, gest remarcat de toți cei prezenți. După acel moment, între mamă și fiică s-a așternut din nou liniștea. Rămâne însă întrebarea dacă această apropiere poate duce la o împăcare reală.

Ce a spus Mariana Moculescu despre posibilitatea unei împăcări cu fiica sa

Mariana Moculescu a lipsit de la înmormântarea fostului soț. A ales, totuși, să participe la priveghi, pentru a fi alături de Nidia. Gestul a fost apreciat de cei care le-au văzut împreună în acea seară.

După priveghi, Mariana Moculescu a evitat pe cât posibil să vorbească cu Nidia despre bunuri, acte sau alte aspecte ce țin de succesiune. Fosta soție a lui Horia Moculescu a subliniat că nu urmărește să obțină niciun beneficiu material din această situație. În același timp, și-a exprimat speranța pentru o schimbare în relația cu fiica ei.

„Nu am întrebat-o pe Nidia nici despre succesiune, nici despre testament, nici dacă voi locui împreună cu ea. Vorba mamei mele: «Vreți să vă spun eu cine e Mariana? Mariana este Boier Bibescu, nu vrea nimic, nici haine, nici case!». Dacă eu și Nidia vom avea o relație foarte strânsă pe viitor? Sper ca ea să iasă din vraja neagră, vraja rea!”, a declarat Mariana Moculescu, pentru Click!.

În prezent, locuiește cu chirie în București. A părăsit apartamentul în care a stat cândva cu Horia Moculescu și cu Nidia. Problemele de sănătate i-au afectat serios situația financiară, iar din cauza datoriilor, era cât pe ce să fie evacutaă forțat din locuință.

Nidia Moculescu și-a strigat public durerea după moartea tatălui

Nidia Moculescu trece prin momente foarte grele după pierderea tatălui. Ea a locuit mereu alături de Horia Moculescu, iar relația lor apropiată i-a făcut să fie o echipă unită, la bine și la greu. După decesul artistului, Nidia a ales să își exprime public durerea. Mesajul ei a fost publicat pe .

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi, tăticule, o singură bătaie de inimă, care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea… Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou. Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori, chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii.

[…] Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă, când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei…”, a fost o parte din mesajul distribuit de fiica lui Horia Moculescu, după moartea acestuia.