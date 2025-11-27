B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu

B1.ro
27 nov. 2025, 22:18
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Mariana Moculescu. Sursa foto: Captură video - TERRA1 TV / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Mariana Moculescu despre posibilitatea unei împăcări cu fiica sa
  2. Nidia Moculescu și-a strigat public durerea după moartea tatălui

După decesul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu a lăsat în spate divergențele pe care le-a avut cu fiica sa, Nidia, și a sprijinit-o. Ba mai mult, la priveghiul artistului, cele două s-au și îmbrățișat, gest remarcat de toți cei prezenți. După acel moment, între mamă și fiică s-a așternut din nou liniștea. Rămâne însă întrebarea dacă această apropiere poate duce la o împăcare reală.

Ce a spus Mariana Moculescu despre posibilitatea unei împăcări cu fiica sa

Mariana Moculescu a lipsit de la înmormântarea fostului soț. A ales, totuși, să participe la priveghi, pentru a fi alături de Nidia. Gestul a fost apreciat de cei care le-au văzut împreună în acea seară.

După priveghi, Mariana Moculescu a evitat pe cât posibil să vorbească cu Nidia despre bunuri, acte sau alte aspecte ce țin de succesiune. Fosta soție a lui Horia Moculescu a subliniat că nu urmărește să obțină niciun beneficiu material din această situație. În același timp, și-a exprimat speranța pentru o schimbare în relația cu fiica ei.

„Nu am întrebat-o pe Nidia nici despre succesiune, nici despre testament, nici dacă voi locui împreună cu ea. Vorba mamei mele: «Vreți să vă spun eu cine e Mariana? Mariana este Boier Bibescu, nu vrea nimic, nici haine, nici case!». Dacă eu și Nidia vom avea o relație foarte strânsă pe viitor? Sper ca ea să iasă din vraja neagră, vraja rea!”, a declarat Mariana Moculescu, pentru Click!.

În prezent, Mariana Moculescu locuiește cu chirie în București. A părăsit apartamentul în care a stat cândva cu Horia Moculescu și cu Nidia. Problemele de sănătate i-au afectat serios situația financiară, iar din cauza datoriilor, era cât pe ce să fie evacutaă forțat din locuință.

Nidia Moculescu și-a strigat public durerea după moartea tatălui

Nidia Moculescu trece prin momente foarte grele după pierderea tatălui. Ea a locuit mereu alături de Horia Moculescu, iar relația lor apropiată i-a făcut să fie o echipă unită, la bine și la greu. După decesul artistului, Nidia a ales să își exprime public durerea. Mesajul ei a fost publicat pe rețelele de socializare.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi, tăticule, o singură bătaie de inimă, care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea… Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou. Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori, chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii.

[…] Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă, când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei…”, a fost o parte din mesajul distribuit de fiica lui Horia Moculescu, după moartea acestuia.

Tags:
Citește și...
Simona Pătruleasa, destăinuiri despre miracolul pe care l-a trăit: „Am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. A fost ceva extraordinar”
Monden
Simona Pătruleasa, destăinuiri despre miracolul pe care l-a trăit: „Am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. A fost ceva extraordinar”
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
Monden
Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
Monden
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
Roxana Blenche e din nou însărcinată: „Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde” (VIDEO)
Monden
Roxana Blenche e din nou însărcinată: „Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde” (VIDEO)
Cătălin Botezatu continuă să fie un magnet pentru admiratoare, dar intră în 2026 singur. Cum arată femeia ideală pentru celebrul designer
Monden
Cătălin Botezatu continuă să fie un magnet pentru admiratoare, dar intră în 2026 singur. Cum arată femeia ideală pentru celebrul designer
Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Monden
Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Celia, mărturisiri dureroase: „Eu am pierdut două sarcini”/„ Am zis că nu are niciun rost să mai încerc sau să mai sper”. Ce s-a întâmplat când se aștepta cel mai puțin
Monden
Celia, mărturisiri dureroase: „Eu am pierdut două sarcini”/„ Am zis că nu are niciun rost să mai încerc sau să mai sper”. Ce s-a întâmplat când se aștepta cel mai puțin
Pepe a răbufnit! Cum comentează artistul zvonurilor potrivit cărora ar urma să devină din nou tată
Monden
Pepe a răbufnit! Cum comentează artistul zvonurilor potrivit cărora ar urma să devină din nou tată
Oana Moșneagu: „Nu scap de ele”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă de ani de zile
Monden
Oana Moșneagu: „Nu scap de ele”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă de ani de zile
Catalin Drula
Ultima oră
22:55 - Drulă: „În mod ipocrit, Băluță spune ‘nu mai e loc să construim în București’. Aparent, Băluță a găsit un loc – între morminte” (VIDEO)
22:15 - Drulă: Nervozitatea care se simte la Ciucu e pentru că începe să se confrunte cu propriul trecut. S-a dat cu PSD. Anul trecut a făcut campanie cu Mutu de la PSD (VIDEO)
22:09 - Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
22:03 - Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
21:40 - Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
21:23 - Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol. „Nu e un beneficiu discreționar”
21:18 - Gripa aviară ar putea deveni o amenințare pentru oameni. Ce riscuri prezintă virusul
21:03 - Depozitele de gaze ale României sunt aproape pline. Ministrul Energiei dă asigurări pentru iarna 2025: „Cel mai important, nu o să fie nicio creștere la prețuri”
20:57 - Profesorii, revoltați de noua programă școlară. Textele recomandate la Limba română, similare cu cele de acum trei decenii
20:55 - Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu vorbesc despre „Bucureștiul pus la punct”