Ce spune Mihai Albu despre vânzarea de mărțișoare din timpul comunismului. Câți bani a strâns din această activitate: „Mă pregăteam cu 7 luni înainte”

Mihai Albu, unul dintre cei mai cunoscuți , a dezvăluit că, pe când era adolescent, vindea mărțișoare. Pe atunci, el a reușit să strângă bani pentru a-și cumpăra o mașină, însă trebuia să se pregătească intens pentru perioada mărțișoarelor.

Câți bani a făcut Mihai Albu din vânzarea mărțișoarelor

În vârstă de 61 de ani, Mihai Albu se bucură de un succes răsunător pe plan profesional, având în vedere că este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți designeri de încălțăminte. Pentru o perioadă de timp, el a fost împreună cu Iulia Albu, iar ulterior a câștigat respectul pentru munca pe care o presta.

În prezent, designerul cum în perioada studenției confecționa mărțișoare pentru a le vinde. El a dezvăluit că se pregătea cu câteva luni bune înainte de acea perioadă, pentru că mergea la mare ca să strângă scoici, iar apoi le transforma în mărțișoare.

„Eu mă pregăteam încă de cu 7 luni înainte. Mergeam la mare și strângeam scoici, melci și tot felul de steluțe de mare, apoi le sortam pe categorii, mărimi și culori. Iar din luna ianuarie le pictam, făceam aranjamente în rășină. Erau și sub formă de vază, în care puneam flori presate, cu luni înainte.

Pe vremea lui Ceaușescu mi-am cumpărat o mașină Oltcit, de 70.000 de lei, exact în anul 1988. Eram student la Arhitectură. Am strâns banii câțiva ani la rând, din mărțișoare. Mai făceam și din ceva proiecte și felicitări. Vindeam mărțișoare cu 10 lei bucata, pe cele scumpe, dar aveam și la 70 lei bucata”, a dezvăluit Mihai Albu pentru .

De ce s-a separat de Iulia Albu

Invitat la o emisiune, Mihai Albu a dezvăluit . El spune că devenise tot mai deranjat de aparițiile sale publice alături de criticul de modă, inclusiv prin prezența găinii care a stârnit multe controverse pe Internet.

„Da, clar, de asta am și divorțat. Ăla a fost motivul divorțului din punctul meu de vedere. Motivul pentru care ne-am separat a fost că avea o găină, a venit cu o găină acasă, un an am stat cu ea. Mă rog, atitudinea, ieșitul în evidență, așa a fost, nu neapărat a fost o a treia persoană, certuri, pur și simplu. Mă jenau aparițiile.

„Eu am fost invitat la acea gală, pentru că am creat încălțămintea pentru 24 de actrițe, unele au și câștigat premiul, nu ea a fost invitată și ea… da, m-a deranjat, aveam foarte mulți prieteni, colegi actori care mi-au reproșat apariția ei, a fost stânjenitor pentru mine să dau explicații pentru ținuta și apariția ei, eu aș fi văzut să fim la același nivel, să ne prezentăm pe un picior de egalitate, nu așa, în sfârșit, m-a deranjat. I-am spus atunci că m-a deranjat și nu a contat pentru ea.

Sunt momente pe care le-am trăit și le-am perceput eu într-un fel, pe mine acele evenimente în care recunosc că mi-a fost jenă de prieteni, de profesori, de rudele mele, la care luni de zile a trebuit să dau explicații, după o apariție de genul, neștiind ce să spun. ”Ce s-a întâmplat cu nevasta ta, de ce umblă cu o găină?””, a dezvăluit Mihai Albu.