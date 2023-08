Mihai Albu, dezvăluiri despre separarea de Iulia Albu. Ce rol a jucat celebra găină în despărțire: „Da, clar, de asta am și divorțat”

Designerul Mihai Albu a vorbit despre motivele care au dus la de criticul de modă Iulia Albu, mama fiicei lui, dar și despre rolul pe care l-a jucat celebra găină în separarea lor.

Mihai Albu, destăinuiri despre divorțul de Iulia Albu

Invitat la emisiunea , prezentată de Mihai Ghiță, Mihai Albu a spus că devenise tot mai deranjat de aparițiile publice ale Iuliei Albu, inclusiv de prezența acelei găini, notează

Întrebat dacă până în momentul divorțului a simțit că această ambiție a ei de a se face remarcată era mai mare decât țelul lor comun, Mihai Albu a răspuns: „Da, clar, de asta am și divorțat. Ăla a fost motivul divorțului din punctul meu de vedere. Motivul pentru care ne-am separat a fost că avea o găină, a venit cu o găină acasă, un an am stat cu ea. Mă rog, atitudinea, ieșitul în evidență, așa a fost, nu neapărat a fost o a treia persoană, certuri, pur și simplu. Mă jenau aparițiile”.

Un alt episod tensionat a fost apariția la o gală a Premiilor Gopo.

„Eu am fost invitat la acea gală, pentru că am creat încălțămintea pentru 24 de actrițe, unele au și câștigat premiul, nu ea a fost invitată și ea… da, m-a deranjat, aveam foarte mulți prieteni, colegi actori care mi-au reproșat apariția ei, a fost stânjenitor pentru mine să dau explicații pentru ținuta și apariția ei, eu aș fi văzut să fim la același nivel, să ne prezentăm pe un picior de egalitate, nu așa, în sfârșit, m-a deranjat. I-am spus atunci că m-a deranjat și nu a contat pentru ea.

Sunt momente pe care le-am trăit și le-am perceput eu într-un fel, pe mine acele evenimente în care recunosc că mi-a fost jenă de prieteni, de profesori, de rudele mele, la care luni de zile a trebuit să dau explicații, după o apariție de genul, neștiind ce să spun. ”Ce s-a întâmplat cu nevasta ta, de ce umblă cu o găină?””, a mai afirmat Mihai Albu, potrivit Playech.

Mihai Albu spune că nu și-a găsit nicio vină în destrămarea căsniciei cu Iulia Albu

Însă designerul nu regretă mariajul cu Iulia Albu deoarece din el a rezultat , pe care o iubește enorm.

Acum, Mihai Albu are o relație de care se declară „încântat”: „Nu am schimbat reguli, nu mă simt vinovat în niciun fel în fostele mele relații, dar cea în care am fost și căsătorit nu mi-am cam găsit nicio parte de vină, eu nu am ce schimba. Persoana de lângă mine trebuie să îmi împărtășească valorile și să fie armonie”.