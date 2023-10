Ce sume încasează Constantin Enceanu pentru a cânta la un eveniment: „Nu e nimic de ascuns, doar le dau factură, chitanță”

Constantin Enceanu a vorbit despre sumele pe care le cere pentru a cânta la un eveniment, la o nuntă la la un botez. Într-un interviu pentru , el a explicat că e foarte căutat la noi în țară, căci evenimentele din străinătate le-a refuzat, nu mai cântă în afară.

Cât cere Constantin Enceanu pentru un eveniment

este unul dintre cei mai solicitați artiști de muzică populară, în 2023, având agenda plină de petreceri. Va cânta și pe litoral, la teatrele de vară, unde vor fi foarte mulți turiști. Solistul a dezvăluit pentru Playtech ce tarif are la nunți, dar și de ce refuză invitațiile la petrecerile din străinătate.

„Cine dorește să îi cânt la nuntă să mă sune și discutăm. Nu cer foarte mult. Nu e nimic de ascuns, doar le dau factură, chitanță, nu cânt la negru, nici n-ai cum, nu merge. Nu am însă un tarif negociabil. Cer 1.500, 1.700 sau 2.000 de euro, în funcție de distanță, dacă e departe de casă”, a spus îndrăgitul cântăreț de muzică populară.

Constantin Enceanu are programe de 45 de minute sau de o oră

„Cânt cam 45 de minute sau o oră, în funcție de atmosferă. În străinătate, nu mă mai duc, nu am timp, am deja foarte multe evenimente, aici, în țară. Merge bine, ca în ultimii 20 de ani”, a declarat artistul.

Chiar dacă are aproape 60 de ani, Constantin Enceanu nici nu se gândește la pensionare, mulți ani de acum înainte vrea să mai urce pe scenă. „Sunt încă angajat. Mai am până să ies la pensie. Nici nu-mi doresc, încă mai am multe de spus.

Artistul are un local în Filiași, Dolj. Restaurantul e deschis zilnic, oferă chiar și meniul de prânz la un preț de 22 de lei, după cum scrie Ego.ro.