Ce tarife cere Mihai Trăistariu pentru o noapte de cazare în apartamentele pe care le închiriază pe litoral

Tot mai mulți artiști au fost nevoiți să se reprofileze și să intre în lumea afacerilor. Mihai Trăistariu a investit în turism și a deschis un hotel pe litoral. Artistul se pregătește pentru sezonul estival și este în așteptarea turiștilor din România și nu numai. Se pare că interpretul se confruntă cu mai multe probleme.

Cazările au devenit mai ieftine

„Am avut mai multe probleme. Au mai și furat turiștii, dar am recuperat ce au furat. Unul dintre ele a luat foc anul trecut, mi-a dat fratele meu foc din greșeală.

Probleme o să tot apară. Acum a plecat cineva, și-a cerut scuze pentru că s-a rupt canapeaua într-un colț, a zis că plătește. I-am zis – Nu plătiți nimic, lăsați că reparăm!

În fiecare an am băgat bani. Am mai adus câte un tablou, lenjerii noi, am mai pus niște polițe la paturi. Le îmbunătățesc de la an la an, nu le las așa. Ele sunt noi și sunt drăguțe, vreau să îmi păstrez cota. Oamenii sunt mulțumiți, ”, a spus vedeta pentru .

Cât costă o noapte de cazare

Mihai Trăistariu a dezvăluit că a modificat prețurile față de anii trecuți. Astfel, cazările au ieftinit. Afaceristul vrea să atragă mai mulți turiști și a făcut mici îmbunătățiri la apartamente.

„Am scăzut prețurile față de 2020 cu 100 de lei chiar. Acum, de exemplu, este 150 de lei pe noapte un apartament. Nu găsești nicăieri. În vârf, adică în iulie și august, eu le las la 350 de lei pe noapte.

Vecinii mei cu același apartament le dau cu 500 de lei, 600, 700. Iulie și august merg cel mai bine, e atât de aglomerat că toată lumea dublează prețul. Eu le-am lăsat tot la 350 de lei, ca să vină, să se umple.

Deja am trei sferturi de vară rezervate, pentru că vara am concerte. Nu mai am timp de cazări, vreau să le fac de pe acum.”, a afirmat Mihai Trăistariu pentru .