Mihai Trăistariu spune că niște tineri din Suceava i-au vandalizat hotelul de la mare: „Se vedea că sunt de la țară și nu au stat pe la hoteluri”

Mihai Trăistariu a denunțat faptul că i-a fost vandalizat hotelul de la Năvodari. Aceasta a spus că niște tineri suceveni l-au lăsat fără lenjerie de pat, prosoape și uscătoare de păr. pentru a preîntâmpina astfel de incidente.

Se pare că vedeta deține șase garsoniere într-un imobil din stațiune și spune că această afacere l-a susținut în perioada pandemiei, când nu a mai concertat. Odată cu deschiderea sezonului turistic, cântărețul a mărturisit că are rezervări peste rezervări.

„Se vedea că sunt cumva de la țară și nu au stat pe la hoteluri”

Artistul a descris pățania, subliniind că a simțit încă de la început că ceva nu este în regulă în legătură cu cei 20 de tineri care s-au cazat la el. La plecare, acesta a făcut inventarul și a sesizat că mai multe bunuri lipseau.

„Eu am simțit că ceva e în neregulă pentru că și-au făcut cazarea pe Booking. Acolo au și număr de telefon și eu le-am dat locația pe WhatsApp, tot ce trebuie. Le-am dat niște poze cu descrierea apartamentului. Am văzut că au dat doar seen (văzut)! Nu au zis nimic! Zic: ce tâmpiți!

I-am văzut când au venit, eram aproape, dar nu m-am dus la ei că au plătit pe Booking și am zis să-i las în pace că poate vor să fie mai independenți așa. Erau cu două microbuze, 20 de hăndrălăi din ăștia.

Eu am simțit că ceva e în neregulă și am și trecut și pe acolo într-o zi și am văzut că au lăsat cheile în cufărul de pe hol, au dormit cu ușile deschise ca la hotel. Ei și-au imaginat că nu sunt apartamente, că e un hotel și că se stă cu ușa deschisă.

Se vedea că sunt cumva de la țară și nu au stat pe la hoteluri. Când au plecat dimineața mi-a zis camerista: vedeți că lipsesc o grămadă de lucruri. Am făcut imediat un inventar și mi-a zis că lipsesc șase lenjerii, prosoape 11. Am înlemnit. Feohn-ul …ei le-au luat direct, nici nu le-au folosit, asta e mai măgărie. Au dormit direct pe alea fără să-și pună lenjerii! Au luat acasă așa setul complet, sigilat, cum ar veni. Doar era de la spălătorie adus”, a declarat artistul, pentru .

„Le-am dat un mesaj pe WhatsApp că-i bag în pușcărie”

Pregătit să sesizeze autoritățile, Mihai Trăistariu a spus că tinerii i-au înapoiat bunurile furate. Pentru a nu mai trece prin experiențe similare, artistul a angajat paznici și un administrator care să se ocupe de cele 6 garsoniere

„Le-am dat un mesaj pe WhatsApp că-i bag în pușcărie, că am chemat Poliția! Le-am luat de pe camere chipurile, că au trecut prin fața camerelor de luat vederi. Le-am zis că fiecare dintre ei vor fi chemați la proces și o să facă pușcărie. Furtul se plătește cu pușcărie.

După cinci minute am primit mesaj că: hai că ne întoarcem. S-au întors din drum! Au venit cu microbuzul înapoi, erau din Suceava. Am înțeles că erau la nu știu ce festival chemați ca să monteze scena, garduri pe la cluburi”, a mărturisit acesta.