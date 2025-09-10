Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror

Cunoscutul scriitor de literatură horror Stephen King a dezvăluit care sunt preferințele sale în materie de filme. Acesta a făcut public un al producțiilor cinematografice care l-au captivat de-a lungul anilor.

Cuprins:

Ce filme preferă scriitorul Stephen King

Ce alte firme se mai găsesc pe listă

Scriitorul nu a inclus adaptările după propriile cărți

Ce filme preferă scriitorul Stephen King

a dat publicității lista într-o postare pe platformele de socializare. Surprinzător, între producțiile enumerate de apreciatul scriitor nu se află nici una adaptată după cărțile sale. În schimb, topul său conține filme clasice, producții ale unor regizori renumiți, dar și titluri simbol. Selecția dezvăluie gusturile sale cinematografice și dă, totodată, indicii despre influențele care i-au marcat cariera.

Lista producțiilor preferate de Stephen King începe cu „Sorcerer”, un film realizat în 1977, de William Friedkin. Considerat un eșec de box-office la momentul lansării, eclipsat de „Star Wars”, filmul a fost reconsiderat ulterior. În prezent este considerat o capodoperă, de către cinefili.

Un alt favorit este „Nașul: Partea a II-a” (1974), regizat de Francis Ford Coppola, un film care a obținut numeroase premii Oscar și privit ca o continuare de succes. „The Getaway (1972), cu Steve McQueen și Ali MacGraw, o poveste de tip Bonnie și Clyde, care combină acțiunea cu drama de cuplu a găsit loc pe lista lui Stephen King.

De asemenea, dintre preferatele scriitorului nu lipsește Casablanca (1942), cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman. Filmul este considerat un clasic, dintre cele mai emoționante, realizate vreodată, a cărui poveste se desfășoară în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, conform .

Ce alte filme se mai găsesc pe lista lui King

În selecție, scriitorul a inclus și alte producții de succes în care au rescris istoria cinematografiei. „Jaws” (1975), regizat de Steven Spielberg, este un film care a transformat definitiv relația Hollywoodului cu publicul. Tot Spielberg apare în listă și cu „Close Encounters of the Third Kind” (1977), o dramă SF despre întâlniri extraterestre.

O altă producție preferată de scriitor este „Mean Streets” (1973), realizat de Martin Scorsese, film care a marcat începutul colaborării sale cu Robert De Niro. Pe listă a fost inclusă și comedia romantică „Groundhog Day” (1993), cu Bill Murray și Andie MacDowell. Pelicula a inspirat numeroase filme ulterioare pe aceeași temă, de la „Palm Springs” la „Happy Death Day”.

Alte titluri de referință incluse sunt „Comoara din Sierra Madre” (1948), regizat de John Huston, și „Double Indemnity” (1944), capodopera filmului noir semnată de Billy Wilder. King a mai menționat titluri precum „Stand By Me”, „Misery”, „The Shawshank Redemption” și „The Green Mile”. Chiar dacă le consideră importante, nu le-a inclus pe lista sa.

Scriitorul nu a inclus adaptările după propriile cărți

Un detaliu important al listei este că scriitorul nu a inclus propriile adaptări cinematografice, deși unele dintre ele sunt considerate capodopere.

Astfel, între filmele preferate nu apare, de exemplu, „The Shining”, filmul lui Stanley Kubrick bazat pe romanul cu același nume. De altfel, Stephen King a criticat foarte dur felul în care a fost adaptată aeastă carte.