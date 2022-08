Cele mai neașteptate frici ale vedetelor: De la praf până la clovni

Cu siguranță nu o vei vedea pe vedeta de la reality Keeping Up With the Kardashians, Kylie Jenner, lângă vesela care stă de mult timp în dulap. Chestia este că tânăra are o fobie foarte neobișnuită – îi este frică de praf.

„Cel mai ciudat lucru de care mă tem este praful din cupe. Nu știu de ce, dar mă sperie că poate intra în corpul meu”, a recunoscut Jenner.

Nicole Kidman, fricoasă și stresată

Se dovedește că Nicole Kidman are o adevărată frică de fluturi. Lepidopterophobia – teama de fluturi – actrița de la Hollywood a descoperit-o în copilărie, când locuia în Australia.

„Uneori, când ajungeam acasă de la școală, cel mai mare fluture imaginabil stătea pe porțile noastre. M-am cățărat peste gard, am ocolit o parte a casei – am făcut totul, doar să nu trec prin poarta din față ”, și-a amintit Kidman.

Apropo, actrița a încercat chiar să scape de fobia ei, dar a eșuat: „Am intrat într-o cușcă mare cu fluturi la Muzeul American de Istorie Naturală și am avut molii pe mine, dar nu a funcționat”.

Frici ciudate și fobii atipice

Cine ar fi crezut că Matthew McConaughey preferă să evite ușile rotative de la intrare, care sunt instalate în centrele de afaceri și comerciale.

„Îmi fac griji ori de câte ori sunt în preajma lor”, a recunoscut actorul.

Odată, în cadrul unui interviu, Tyra Banks a recunoscut că Mai mult, supermodelul simte o adevărată anxietate atunci când își amintește de mamifere.

„Crezi că delfinii sunt drăguți și prietenoși, dar pentru mine nu sunt. Simt panică ori de câte ori mă gândesc și chiar vorbesc despre ele. Acest lucru se întâmplă chiar acum”, a dezvăluit vedeta.

Johny Depp nu cedează