Românii preferă să păstreze vechile , la sertar, în loc să le recicleze sau să le doneze. Un studiu arată că 86% dintre cei intervievați au recunoscut că țin pe acasă dispozitive vechi pe care nu le mai folosesc.

Românii țin la sertar vechile telefoane

În casele românilor se găsesc sute de mii, dacă nu milioane de telefoane mobile, scoase din uz. Este concluzia unui realizat de IPSOS pentru . Cea mai mare parte dintre românii intervievați, 86% au în casă telefoane mobile vechi, păstrate prin sertare. Mai mult de jumătae, 56% dintre ei, păstrează două sau trei telefoane vechi. Alți 31% dețin adevărate colecții de câte patru sau chiar mai multe dispozitive.

Acest fenomen, relevă cercetarea este cunoscut specialiștilor, care i-au găsit și un nume, „sertarul invizibil”. Se referă la acumularea în gospodării a echipamentelor electrice şi electronice scoase din uz, care nu mai sunt folosite. Deși susțin că reciclarea este importantă, mulți oameni nu se îndură să se despartă de echipamentele vechi sau stricate. Acestea sunt depozitate cu anii prin sertare sau debarale.

„Dintre obiectele electronice pe care românii le păstrează în gospodării, deşi nu le mai folosesc, telefoanele mobile sunt cele pentru care au cel mai mare ataşament. Pe lângă telefoane, în „sertarul invizibil” se mai află încărcătoare şi cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri şi tablete (35%), respectiv baterii şi jucării cu baterii (32%). Valoarea totală estimată a echipamentelor electronice neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge până la 1.500 de lei, în 3 din 5 cazuri”, se arată într-un comunicat.

Potrivit cercetării, mulți dintre cei care depozitează electronice vechi, 37%, cred că le-ar putea folosi în viitor. Un procent aproape similar dintre cei intervievați (35%) susțin că nu ştiu unde să le ducă pentru reciclare Alții, respectiv 34%, speră că le vor putea valorifica sau vor putea primi diverse recompense în schimbul lor.

Dispozitivele electrice aruncate la gunoi

Atunci când nu le colectează, românii aruncă dispozitivele electronice uzate direct la gunoi, alături de resturile menajre. Acest comportament apare, mai ales, în rândul persoanelor tinere, cu vârste între 18 şi 39 de ani, și cu venituri peste medie. Potrivit cercetării, 36% dintre respondenţi au recunoscut că depozitează echipamentele electronice. Alți 21% spun că le-au aruncat la gunoiul menajer în ultimele 12 luni.

„Electronicele au devenit parte din viaţa noastră de zi cu zi, dar responsabilitatea faţă de ce se întâmplă cu ele după ce nu le mai folosim este încă insuficient înţeleasă. Studiul arată că mulţi români păstrează dispozitivele vechi în casă pentru că speră să le mai poată folosi cândva sau pentru că nu ştiu exact unde le pot preda pentru reciclare. Tocmai de aceea este important atât să intensificăm eforturile în zona de informare, cât şi să facem procesul de colectare cât mai simplu, accesibil şi convenabil pentru consumatori”, a declarat Roxana Puia, Director de Comunicare al Asociaţiei Environ, citată în comunicat.

Conform studiului, obiceiurile de consum sunt influenţate de marketing şi de social media. Astfel, 4 din 10 repondenți spun că au cumpărat cel puţin un dispozitiv electronic sub influenţa reclamelor sau a recomandărilor din social media. Alți 6 din 10 regretă, ulterior, că au făcut achiziția pentru că folosesc echipamentul foarte rar.

Potirvit autorilor cercetării, telefoanele mobile sunt înlocuite, în medie, o dată la 4 ani. Electrocasnicele mari sunt înlocuite mai rar, o dată la aproximativ opt ani. Femeile înlocuiesc dispozitivele când se defectează, iar bărbaţii preferă să le schimbe când apar modele noi. În acelaşi timp, 83% dintre respondenţi cred că electronicele moderne sunt mai puţin rezistente decât cele fabricate în trecut.

Românii preferă dispozitivele ușor de reparat

Studiul mai arată că majoritatea consumatorilor consideră important ca produsele să fie uşor de reparat. În cazul defectării, însă, puțini aleg această opțiune. Cei mai mulți preferă să înlocuiască aparatele defecte. Doar un român din 5 a reparat ultimul echipament defect. Motivul pentru care nu a făcut este legat de costurile reparației.

Pe de altă parte, 7 din 10 români spun că ar repara dispozitivul dacă reparaţia ar costa aproximativ 20% din preţul unuia nou. Doar jumătate dintre respondenţi ar fi dispuşi să cumpere un produs recondiţionat. Aceștia au rețineri legate de teama că se vor strica mai repede (46%) sau că diferenţa de preţ între un produs nou şi unul recondiţionat nu este suficient de mare (20%).

Doar 30% dintre români au încredere că echipamentele colectate sunt reciclate corect. Un procent de 46% spun că dispozitivele sunt aruncate la groapa de gunoi. Alți 48% nu pot numi nicio organizaţie sau instituţie implicată în reciclarea echipamentelor electronice. O treime dintre respondenţi declară că nu ştiu unde să ducă echipamentele electrice vechi.

Studiul arată că deblocarea electronicelor poate fi făcută prin simplificarea procesului si prin acordarea unor stimulente financiare. 63% dintre respondenţi ar fi motivaţi să recicleze dacă ar primi un voucher sau o reducere, la achiziţionarea unui produs nou. Alți 57% ar prefera un serviciu de ridicare gratuită de acasă, iar 92% spun că ar preda echipamentele din casă dacă reciclarea ar fi la fel de simplă ca returnarea unui colet.