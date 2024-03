Chinul prin care Eugenia Șerban a fost nevoită să treacă timp de 14 ani: „Am ajuns să sun la 112”. 2023, cel mai dificil an al actriței

Eugenia Șerban, cunoscută de public datorită , a vorbit recent de calvarul pe care l-a trăit timp de 14 ani din cauza fiului ei dependent de droguri. Actrița a dezvăluit că a fost amenințată, înjurată și umilită de propriul copil, Lorans Faws Bataineh.

Eugenia Șerban, dezvăluiri cutremurătoare cu privire la chinul prin care a trecut

Invitată în cadrul unui podcast, actrița a vorbit deschis despre situația fiului ei, Lorans Fawz Bataineh, în vârstă de 30 de ani, care este dependent de droguri din adolescență. Chiar dacă în trecut Eugenia Șerban spunea că fiul ei și-a găsit un loc de muncă în Ungaria, acum a dezvăluit că realitatea este alta. Ea a fost nevoită să sune la 112 pentru a scăpa de amenințările fiului ei.

„Este un moment de neputință. Nu mai știi ce să faci și alegi să trăiești. Probabil că azi nu mai eram, nu pentru că el mi-ar fi făcut ceva, ci pentru că nu mai puteam să duc. Ca de exemplu, anul trecut – în august – am făcut un preinfarct. Îți vine să-ți iei viața, să nu mai vezi și nu voiam să ajung acolo.

M-am gândit să ajung acolo (n.r. – să-și ia viața), orice mamă se gândește. Am ales să iau ordinul de protecție, tocmai ca să nu ajung acolo.

Statul nu îi ajută cu nimic, nu le oferă nicio șansă acestor oameni, nu există centre unde pot fi ajutați, te vezi neputincios”, a mărturisit Eugenia Șerban, conform .

Actrița s-a confruntat cu cancerul

În trecut, Eugenia Șerban a suferit două intervenții chirurgicale, . Intervenția a fost una dificilă, spunea actrița în urmă cu ceva timp. În urmă cu câțiva ani, actrița a reușit să învingă cele două forme de cancer, ginecologic și la sân, într-un timp relativ scurt.

„Primele două săptămâni, până am acceptat că trebuie să fac orice ca să trăiesc şi că va trebui să trec prin toate tratamentele pentru cancer, asta însemnând operaţii, chimioterapie şi radioterapie. Apoi cu adevărat cel mai greu nu a fost când am trecut prin operaţii, ci chimioterapia. Dar dacă îţi asumi totul, poţi trece şi prin asta şi, după cum se vede, eu am trecut cu brio”, a spunea Eugenia Șerban.