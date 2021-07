Cine este și cum arată presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf. A pozat nud în Playboy (FOTO)

După ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că vrea să divorțeze, Anamaria Prodan a încercat în repetate rânduri să transmită fanilor că este liniște în familie. La scurt timp după primele declarații ale impresarei au apărut și informații despre presupusa amantă a fostului antrenor de la FCSB.

Florentina Raiciu ar fi amanta lui Laurețiu Reghecampf, potrivit presei mondene. Ea este un manechin cunoscut în showbiz-ul din România, prin faptul că de-a lungul timpului a avut apariții TV în diverse emisiuni, în calitate de asistentă. De asemenea, a pozat dezbrăcată în revista Playboy, în urmă cu aproape un deceniu. La acea vreme, era considerată femeia cu cei mai frumoși sâni din România, în anul 2013.

De asemenea, Florentina este cunoscută și prin intermediul idilelor pe care le-a avut cu diverse persoane publice. Printre acestea, Alin Ionescu, fostul soț al Cristinei Spătar. Blonda ar fi fost în tandrețuri și cu Alex Velea, motiv de tensiune cu cântăreața Antonia, mai scrie presa mondenă.

Întrebată despre relația cu Reghecampf, Florentina Raiciu a refuzat să ofere informații.

„Nu vreau să comentez acest subiect, mulțumesc!”, a declarat blondina pentru Redacția.

Florentina Raiciu este pasionată de modă și călătorii. Pe pagina sa de Instagram postează în mod constant fotografii realizate în diverse destinații superbe de vacanță.

Anamaria Prodan a întrebat de Florentina Raiciu, presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf

Florentina Raiciu se potrivește declarațiilor persoanelor din anturajul lui Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf. Presupusa amantă a antrenorului ar fi blondă, sexy și tânără. De asemenea, Reghe i-ar fi făcut cadou un salon de înfrumusețare blondei, localizat în nordul Bucureștiului.

Anamaria Prodan a reacționat după ce au apărut imagini cu presupusa amantă a lui Reghe. Impresara a declarat că nu o cunoaște.

„(…) Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise…”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit RTV.