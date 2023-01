Cisti Iacob, dezvăluiri despre viața de familie: „Trebuie să fii un pic atent, atâta tot”. Cum își surprinde actorul soția

Cristi Iacob, în vârstă de 54 de ani, și Gabriela, în vârstă de 42 de ani, sunt căsătoriți de 13 ani și formează unul dintre cele mai discrete cupluri.

Actorul a făcut dezvăluiri interesante despre căsnicia lui și relația dintre el și Gabriela.

Cristi Iacob, despre viața de familie

„Soția mea știe ce are acasă și . Îmi place să fac surprize și îi fac surprize tot timpul. Vezi tu, cel puțin omul de lângă tine trebuie să aibă tot timpul parte de ceva. Dacă intervine o rutină, lucrurile se degradează.

Atunci trebuie să vii tot timpul cu ceva nou. De fapt, trebuie să fii un pic atent, atâta tot”, a explicat Cristi Iacob, menționând că are metode proprii prin care reușește să-și impresioneze zilnic partenera de viață, potrivit .

Cristi Iacob are o pasiune pe care nu mulți bărbați o au, și anume cea de a merge la cumpărături cu soția sa.

„Mie îmi place să merg la shopping și îmi place să admir. Adică nu sunt genul acela care să-i zică să se grăbească că nu mai am răbdare. Chiar îmi place. Mă uit la toate prostiile. Există un barometru foarte simplu: băieți, uitați-vă în ochii soțiilor, când fac ochii mici la o chestie pe aia să o luați, dar repede.

Atunci ea se schimbă radical și te privește altfel și ai parte de anumite beneficii destul de interesante și destul de gingașe. Nu intru în detalii, o să vedeți voi (n.r. – făcând referire la bărbați)”, a mai declarat Cristi Iacob.

Cristi Iacob susține că nu este gelos

„E mișto la noi în casă. Eu sunt Balanță, ea Capricorn, suntem două mâțe într-un sac. Când iese cu scântei, numai pisica ne mai scoate din rahat ca să zic așa.

Nu sunt gelos, nu am de ce. E o femeie foarte frumoasă, dar până la coadă . Dacă se îndrăgostește de altcineva, ce pot să fac? Bocești două luni și aia e. Ce o să fac? Să-mi pun ștreangul de gât? E o prostie asta. Poate vrea să plece în Suedia. Aia e. Dar nu are cum să plece de la mine pentru că știu că mă iubește prea mult și știu că am calitățile unui bărbat care îi trebuie”, a mai povestit Cristi Iacob.