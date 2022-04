Clasament Survivor România 2022. Cine va câștiga premiul în valoare de 100.000 de euro

Odată , în competiție au rămas numai 15 concurenți. Echipa „Faimoșilor” a rămas cu jumătate din membrii înscriși în concurs, oferindu-le un avantaj major celor din echipa „Războinicilor”.

Laura Giurcanu a fost eliminată marți, în cadrul celei mai recente ediții a show-ului Survivor România, lăsându-și echipa cu doar trei membri intrați în competiție odată cu ea: CRBL, TJ și Elena. Laura Giurcanu a fost una dintre concurentele care s-a aflat mai mereu în scandaluri, motiv care a dus la eliminarea din competiție, potrivit

Clasament Survivor România 2022

Conform Clasamentului Survivor România 2022, Elena Chiriac din echipa „Faimoșilor” are cele mai multe meciuri (92), dintre care 43 de victorii și 49 de înfrângeri.

Clasament Survivor România 2022:

Ștefania Ștefan: 73 de meciuri, 55 de victorii, 18 înfrângeri și o rată de eficacitate de 75,3% Ionuț Popa, cu 72 de meciuri, 45 de victorii, 27 de înfrângeri și eficacitate de 62,5% Alex Delea, cu 64 de meciuri, 40 de victorii, 24 de înfrângeri și eficacitate de 62,5% Oana Ciocan Alexandru N. CRBL Alexandra Duli Mihaela Stan Blaze Elena Chiriac TJ Miles Marian D. Relu Păunescu Doru Răduță Marica Fica: 33 de lupte, 10 victorii, 23 de înfrângeri și 30% rata de eficacitate

Laura Giurcanu: „Survivor este cea mai mare lecție”

Când a fost anunțată că trebuie să plece acasă,

„Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am spart sute de cocoși, am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs.

Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a fost prima reacție a Laurei.