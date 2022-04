De ce a fost eliminată Laura Giurcanu de la Survivor 2022

Laura Giurcanu a fost eliminată marți, în cadrul celei mai recente ediții a show-ului Survivor România. Astfel, echipa Faimoșilor a rămas doar cu trei membri care au intrat în concurs de la bun început: CRBL, TJ și Elena. De asemenea, în echipa roșie mai sunt Marian și Mari, care au intrat pe parcurs. De partea cealaltă, Războinicii sunt de două ori mai numeroși.

Survivor nu este doar un joc sportiv, cu și psihologic. Astfel, conflictele și-au pus puternic amprenta în evoluția echipelor, respectiv a show-ului TV. Laura Giurcanu a fost una dintre concurentele care s-a aflat mai mereu în scandaluri, motiv care a dus la eliminarea din competiție, susține . Ea a schimbat permanent taberele, ceea ce ar fi determinat o scădere a popularității în rândul fanilor.

Mai mult, chiar și moderatorul show-ului, Daniel Pavel, a menționat că Laura Giurcanu a adus lacrimile colegilor ei și că a creat discuții aprinse, de-a lungul concursului care se desfășoară în Republica Dominicană.

„Ai avut puncte, nenumărate puncte pentru tribul tău. Ai adus surâsuri, ai adus lacrimi, ai adus discuții. Pentru toate acestea, îți mulțumim pentru prezența ta la Survivor România și îți dorim succes mai departe. Îți poți lua rămas bun de la tribul tău”, a declarat prezentatorul Daniel Pavel.

Laura Giurcanu: „Survivor este cea mai mare lecție”

Când a fost anunțată că trebuie să plece acasă, Laura Giurcanu s-a declarat șocată.

„Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am spart sute de cocoși, am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs.

Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a fost prima reacție a Laurei