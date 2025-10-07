Claudia Pătrășcanu a împlinit 45 de ani! a postat un mesaj scurt pe rețelele de socializare, cu ocazia aniversării sale. deși a trecut printr-o perioadă tumultuoasă, care a durat câțiva ani buni, pare că și-a găsit liniștea, iar lucrurile au intrat pe făgașul firesc.

Ce mesaj a postat Claudia Pătrășcanu

Claudia Pătrășcanu a transmis un mesaj pe Instagram, referitor la dorința pe care o are. Deși a adus-o în discuție, nu a spus care este aceasta cu adevărat.

„45. Am avut o singură dorință, pe care o port în suflet și în gând, clipă de clipă. Ea trăiește odată cu mine!”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram, conform spynews.

Cum l-a descris artista pe partenerul său

Nu de mult timp, vedeta a dezvăluit că se află într-o relație de doi ani și jumătate. Artista este fericită alături de bărbatul care se pare că a reușit să vindece rănile provocate de fostul soț, Gabi Bădălău.

În urmă cu ceva timp, Claudia Pătrășcanu l-a descris pe iubitul său ca fiind un sprijin adevărat, care le este alături atât ei, cât și copiilor ei.

„Nu este soțul meu….este mai mult decat o hârtie scrisă si semnată. Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați…… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?! Este OMUL care le arată atât mie și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată. El ne poarta de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când.Când erau pe punctul de a fi dați afara din scoală, pe motiv de neplată,…. acest OM mi a spus ca niciodată nu se va întâmpla asta…. tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus in spate aceeași greutate pe care eu am dus o atâția ani si a făcut-o cu răbdare multa si înțelepciune”, a transmis, acum ceva timp, vedeta.