Claudia Pătrășcanu a făcut dezvăluiri despre bărbatul cu care se vede de mai bine de doi ani jumătate. Aceasta a ales să fie discretă în ceea ce îl privește pe acesta, însă acum a dat câteva despre lor.

Cine este iubitul Claudiei

Cei doi sunt împreună de 2 ani și jumătate, însă Claudia nu se consideră pregătită să se mute cu el. Ea are doi copii care au deja „universul lor”.

Iubitul Claudiei Pătrășcanu este mai mare decât ea, este din Constanța și are un fiu.

„Copiii mei foarte târziu l-au cunoscut. Eu nu mă avânt așa repede, plus că, prin câte am trecut…(…) Are un caracter frumos, este un care mă prețuiește și cred că ne prețuim reciproc. Nu știu cât va ține relația, viața e imprevizibilă. Suntem împreună de 2 ani și jumătate. Nu locuim împreună și nici nu intenționez. Nu sunt pregătită. (…) E foarte greu pentru mine să mă mut undeva și cu cei doi copii, copiii au universul lor acolo…”, a spus Claudia Pătrășcanu la Spynews TV, conform .

„E din Constanța. Este mai mare decât mine, este un om singur, are și el un copil pe care îl respect, băiat mare. Înainte de toate este respectul ăsta reciproc. Este un bărbat care știe să ofere o siguranță unei femei. Este un bărbat adevărat și mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac. În cariera mea, mă înțelege în privința copiilor. Nu are gelozii. Nu ne stresăm…”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

„Este mai mult decat o hârtie scrisă si semnată”

Într-un mesaj pe Instagram, Claudia a vorbit despre iubitul ei, în urmă cu două săptămâni. Ea a mărturisit că este omul care a fost lângă ea atunci când i-a fost mai greu.

„El este omul care a fost lângă mine atunci când viata m-a pus la tot felul de încercări,cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte….când toți ceilalți incercau să mă doboare. Este omul care îi respectă pe ceilalți,care îmi respectă familia si pe copiii mei. Este omul care ne-a sprijinit când altii au lipsit…. un om discret si educat care mi-a respectat fiecare decizie. El nu se laudă niciodată!Îi spun mereu: >”, a scris Claudia, pe Instagram.

„Nu este soțul meu….este mai mult decat o hârtie scrisă si semnată. Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați…… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpara copiilor mei medicamente si mancare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum as putea vreodată să uit?! Este OMUL care le arată atat mie si copiilor mei,zi de zi,ce înseamnă grija si iubirea adevărată. El ne poarta de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când.Când erau pe punctul de a fi dati afara din scoală,pe motiv de neplată,…. acest OM mi a spus ca niciodata nu se va intampla asta…. tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus in spate aceasi greutate pe care eu am dus o atatia ani si a facut-o cu rabdare multa si intelepciune”, a mai scris ea.

„Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire! adevarata! Știe cât imi iubesc copiii,ca sunt primul loc in viata mea si asta spune multe despre un OM ca el! Sunt multe aspecte pentru care îl pretuiesc,nu stiu ce se va intampla dupa aceste vorbe sincere,dar am simtit să le spun.

Ps: În spatele oricărei femei puternice stă un bărbat care nu cere nimic la schimb, care are grijă de copiii mei, care ne-a fost alături în cele mai grele momente și care, prin liniștea și iubirea lui, mă face să merg mai departe”, a adăugat.